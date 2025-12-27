अमेरिका में क्रिसमस के दौरान आए तूफान 'डेविन' से रद्द हुई 1,800 से अधिक उड़ानें

अमेरिका में क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान आए भीषण शीतकालीन तूफान 'डेविन' भारी तबाही मचाई है। इस तूफान के कारण देशभर में 1,800 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं और 22,000 से अधिक उड़ानें देरी से चल रही हैं। इस तूफान से मध्य-पश्चिम, उत्तर-पूर्व और मध्य-अटलांटिक क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं, जहां बर्फ, ओले और जमा देने वाली बारिश ने सड़क और हवाई यात्रा को बाधित कर दिया। इससे यात्री खासे परेशान हुए।

उड़ान जेटब्लू ने रद्द की सबसे अधिक उड़ानें न्यूयॉर्क के प्रमुख हवाई अड्डे, विशेष रूप से जॉन एफ कैनेडी, नेवार्क लिबर्टी और लागुआर्डिया तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। देश भर में रद्द हुई उड़ानों में से आधे से अधिक उड़ानें इन्हीं हवाई अड्डों से रद्द की गई हैं। एयरलाइंस कंपनी जेटब्यू ने इस तूफान के कारण सबसे अधिक उड़ानें रद्द की हैं। उसके बाद डेल्टा एयरलाइंस, रिपब्लिक एयरवेज और अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ानें प्रभावित और रद्द हुई हैं। ऐसे में यात्रियों को खासी परेशानी हुई।

आपातकाल न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में की गई आपातकाल की घोषणा तूफान की आशंका को देखते हुए न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने तूफान से निपटने के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आपातकाल की घोषणा की। इसी प्रकार न्यू जर्सी की कार्यवाहक गवर्नर ताहेषा वे ने खतरनाक सड़क स्थितियों के कारण यात्रियों को तूफान के दौरान यात्रा न करने की सलाह दी। बता दें कि तूफान के कारण सड़कों पर बर्फ की चादर बिछी हुई है।

Advertisement

मौसम बाढ़ की चपेट में आया कैलिफोर्निया राष्ट्रीय मौसम सेवा ने चेतावनी दी है कि शीतकालीन तूफान के कारण शनिवार सुबह तक ग्रेट लेक्स से लेकर उत्तरी मध्य-अटलांटिक और दक्षिणी न्यू इंग्लैंड तक यात्रा के लिए खतरनाक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अकेले न्यूयॉर्क शहर में ही एक से दो इंच प्रति घंटे की दर से बर्फबारी होने की आशंका है। कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी 11 इंच तक हो सकती है। इस बीच कैलिफोर्निया वायुमंडलीय नदी से हुई बारिश के कारण विनाशकारी बाढ़ से जूझ रहा है।

Advertisement