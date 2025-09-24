कौन है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जिन पर 17 छात्राओं ने लगाए यौन शोषण के आरोप?

दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के पूर्व मुखिया स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ ​​पार्थ सारथी विवादों में घिर गए हैं। उन पर 17 छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। इसे लेकर वसंत कुंज थाने में FIR भी दर्ज की गई है। छात्राओं का कहना है कि स्वामी चैतन्यानंद उनसे गंदी भाषा में बात करता था, अश्लील मैसेज भेजता था और जबरन छूता भी था। आइए स्वामी चैतन्यानंद के बारे में जानते हैं।

परिचय कौन है चैतन्यानंद सरस्वती? शृंगेरी (कर्नाटक) स्थित पीठ का दिल्ली के वसंत कुंज में एक प्रतिष्ठित आश्रम है। स्वामी चैतन्यानंद इस आश्रम का कामकाज संभालते थे। छात्राओं के आरोपों के बाद आश्रम प्रशासन ने उसे पद से हटा दिया है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को पहले स्वामी पार्थसारथी के नाम से जाना जाता था। मामला दर्ज होने के बाद से ही वो फरार है। NDTV के अनुसार, स्वामी चैतन्यानंद पर 2006 और 2016 में भी छेड़छाड़ के मामले दर्ज हुए थे।

मामला कैसे हुआ मामले का खुलासा? आरोपी की हरकत का खुलासा खुद आश्रम के प्रशासन (शृंगेरी) ने किया है। श्री शृंगेरी मठ और उसकी संपत्तियों के प्रशासक पीए मुरली ने इस संबंध में 4 अगस्त को दिल्ली पुलिस को शिकायत की थी। इसमें कहा गया था कि स्वामी चैतन्यानंद ने EWS छात्रवृत्ति पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (PGDM) कर रही छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें की थीं। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए।

आरोप छात्राओं ने स्वामी चैतन्यानंद पर क्या आरोप लगाए हैं? पुलिस को 17 छात्राओं ने बताया कि आरोपी स्वामी ने उनसे अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया, आपत्तिजनक मैसेज भेजे और जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। पीड़िताओं का कहना है कि आश्रम की कुछ महिला कर्मचारी भी स्वामी के साथ थीं और छात्राओं पर उसकी मांगे मानने का दबाव बनाती थीं। छात्राओं का आरोप है कि आश्रम में काम करने वाली कुछ वॉर्डन ने भी उन पर आरोपी से मिलने का दबाव बनाया।

आश्रम मामले पर आश्रम का क्या कहना है? दक्षिणामन्या श्री शारदा पीठम् शृंगेरी आश्रम ने कहा, "स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल था। उनके आचरण और गतिविधियां अवैध, अनुचित और पीठ के हितों के खिलाफ रही हैं। इसी कारण उनसे पीठ के सभी संबंध समाप्त कर दिए गए हैं। मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है।" शृंगेरी पीठ ने कहा कि वह छात्रों के हितों की पूरी सुरक्षा करने को तत्पर है और उनकी पढ़ाई और बाकी गतिविधियों में कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी।