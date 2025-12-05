इंडिगो संकट से हवाई अड्डों पर मारपीट जैसे हालात, दूल्हा-दुल्हन से लेकर पर्यटक-तीर्थयात्री तक सब फंसे

अस्थियां पिता की अस्थियां ले जा रहीं नमिता बेंगलुरु में फंसी बेंगलुरु से हरिद्वार अपने पिता की अस्थियां ले जा रहीं नमिता ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, "मेरे पास मेरे पिता की अस्थियां हैं। मुझे बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचना है और फिर दिल्ली से देहरादून की उड़ान पकड़नी है। अस्थि विसर्जन कल करना है। बिना किसी पूर्व सूचना के उड़ान रद्द कर दी गई है। वे कह रहे हैं कि आज के लिए कोई उड़ान नहीं है। वे हमें दूसरी एयरलाइन से बुकिंग करने के लिए कह रहे हैं।"

तीर्थयात्री 25 तीर्थयात्रियों का जत्था भी फंसा ANI से अली हैदर ने कहा, "कल हमारी उड़ान रद्द हो गई, इसलिए हमें जेद्दा में एक दिन रुकना पड़ा। अब हमें अंदर नहीं आने दे रहे। हमें खाने-पीने और रहने का कोई पता नहीं है। हमें सिलचर जाना है। इंडिगो के कर्मचारी हमसे संपर्क नहीं कर रहे हैं...हम क्या करें?" हैदर के साथ 25 लोग हैं, जिनमें बुज़ुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इन्हें शौचालय, व्हीलचेयर और खाने जैसी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

दंपत्ति अपने ही रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाए नवविवाहित दंपत्ति फ्लाइट रद्द होने के चलते कर्नाटक के हुबली का रहने वाला एक नवविवाहित दंपत्ति अपनी ही शादी के रिसेप्शन में नहीं शामिल हो सका। हुबली की मेधा क्षीर सागर और ओडिशा के भुवनेश्वर में रहने वाले संगम दास ने 23 नवंबर को भुवनेश्वर में शादी की थी। 3 दिसंबर को हुबली में रिसेप्शन होना था। हालांकि, फ्लाइट रद्द होने की वजह से दोनों पहुंच नहीं सके और अपने ही रिसेप्शन में ऑनलाइन शामिल हुए।

ट्विटर पोस्ट सुरक्षाबलों से बहस करता युवक "Need sanitary pad for my daughter," a visibly angry man could be heard venting at the Indigo crew amid hundreds of flight cancellations leaving passengers, in dire need of basic amenities, stranded for hours. pic.twitter.com/TRlMA27DVS — Piyush Rai (@Benarasiyaa) December 5, 2025

मारपीट कई हवाई अड्डों पर मारपीट जैसे हालात इंडिगो संकट के बीच देशभर के हवाई अड्डों पर सुरक्षाबलों और चालक दल के सदस्यों को यात्रियों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ यात्रियों ने सुरक्षाबलों के साथ धक्का-मुक्की की, जिसका वीडियो सामने आया है। रायपुर हवाई अड्डे पर भी यात्री सुरक्षाकर्मी और इंडिगो के कर्मचारियों से भिड़ गए। इस दौरान यात्री फर्श और सीढ़ियों पर सोते नजर आए। कई जगहों पर यात्रियों को बैग वापस लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा।

किराया कई उड़ानों का किराया दोगुने से भी ज्यादा हुआ इंडिगो संकट के बीच प्रमुख शहरों के बीच हवाई यात्रा का किराया दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। दिल्ली से चेन्नई का एक तरफ के टिकट की कीमत 65,985 तक पहुंच गई है। वहीं, सबसे व्यस्ततम मार्गों में से एक दिल्ली-मुंबई के बीच एक तरफ का किराया 38,676 रुपये हो गया है। इसी तरह दिल्ली-कोलकाता रूट का किराया भी 38,699 रुपये हो गया है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है।