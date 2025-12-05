LOADING...
इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें रद्द होने के बाद हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी का माहौल है

इंडिगो संकट से हवाई अड्डों पर मारपीट जैसे हालात, दूल्हा-दुल्हन से लेकर पर्यटक-तीर्थयात्री तक सब फंसे

लेखन आबिद खान
Dec 05, 2025
05:31 pm
क्या है खबर?

देशभर में इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें रद्द होने के बाद हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी का माहौल है। यात्री सीढ़ियों और कुर्सियों पर सोते हुए घंटों से अपने विमान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। खाने-पीने और जरूरी सामान के लिए भी यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं, जहां यात्री एयरलाइन स्टाफ और सुरक्षाकर्मियों से बहस करते दिख रहे हैं।

अस्थियां

पिता की अस्थियां ले जा रहीं नमिता बेंगलुरु में फंसी

बेंगलुरु से हरिद्वार अपने पिता की अस्थियां ले जा रहीं नमिता ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, "मेरे पास मेरे पिता की अस्थियां हैं। मुझे बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचना है और फिर दिल्ली से देहरादून की उड़ान पकड़नी है। अस्थि विसर्जन कल करना है। बिना किसी पूर्व सूचना के उड़ान रद्द कर दी गई है। वे कह रहे हैं कि आज के लिए कोई उड़ान नहीं है। वे हमें दूसरी एयरलाइन से बुकिंग करने के लिए कह रहे हैं।"

तीर्थयात्री

25 तीर्थयात्रियों का जत्था भी फंसा

ANI से अली हैदर ने कहा, "कल हमारी उड़ान रद्द हो गई, इसलिए हमें जेद्दा में एक दिन रुकना पड़ा। अब हमें अंदर नहीं आने दे रहे। हमें खाने-पीने और रहने का कोई पता नहीं है। हमें सिलचर जाना है। इंडिगो के कर्मचारी हमसे संपर्क नहीं कर रहे हैं...हम क्या करें?" हैदर के साथ 25 लोग हैं, जिनमें बुज़ुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इन्हें शौचालय, व्हीलचेयर और खाने जैसी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

दंपत्ति

अपने ही रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाए नवविवाहित दंपत्ति

फ्लाइट रद्द होने के चलते कर्नाटक के हुबली का रहने वाला एक नवविवाहित दंपत्ति अपनी ही शादी के रिसेप्शन में नहीं शामिल हो सका। हुबली की मेधा क्षीर सागर और ओडिशा के भुवनेश्वर में रहने वाले संगम दास ने 23 नवंबर को भुवनेश्वर में शादी की थी। 3 दिसंबर को हुबली में रिसेप्शन होना था। हालांकि, फ्लाइट रद्द होने की वजह से दोनों पहुंच नहीं सके और अपने ही रिसेप्शन में ऑनलाइन शामिल हुए

ट्विटर पोस्ट

सुरक्षाबलों से बहस करता युवक

मारपीट

कई हवाई अड्डों पर मारपीट जैसे हालात

इंडिगो संकट के बीच देशभर के हवाई अड्डों पर सुरक्षाबलों और चालक दल के सदस्यों को यात्रियों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ यात्रियों ने सुरक्षाबलों के साथ धक्का-मुक्की की, जिसका वीडियो सामने आया है। रायपुर हवाई अड्डे पर भी यात्री सुरक्षाकर्मी और इंडिगो के कर्मचारियों से भिड़ गए। इस दौरान यात्री फर्श और सीढ़ियों पर सोते नजर आए। कई जगहों पर यात्रियों को बैग वापस लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा।

किराया

कई उड़ानों का किराया दोगुने से भी ज्यादा हुआ

इंडिगो संकट के बीच प्रमुख शहरों के बीच हवाई यात्रा का किराया दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। दिल्ली से चेन्नई का एक तरफ के टिकट की कीमत 65,985 तक पहुंच गई है। वहीं, सबसे व्यस्ततम मार्गों में से एक दिल्ली-मुंबई के बीच एक तरफ का किराया 38,676 रुपये हो गया है। इसी तरह दिल्ली-कोलकाता रूट का किराया भी 38,699 रुपये हो गया है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है।

इंडिगो

इंडिगो ने माफी मांगी, टिकट के पैसे लौटाएगी

इंडिगो ने कहा है कि वह 5 से 15 दिसंबर के बीच रद्द की गई सभी उड़ानों के लिए यात्रियों को टिकट की पूर्ण राशि रिफंड करेगी। एयरलाइन ने कहा कि वो इस अवधि के दौरान टिकट रद्द करने या रिशेड्यूल करने पर भी पूर्ण छूट प्रदान करेगी और यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए हवाई अड्डों पर भोजन और नाश्ते के साथ-साथ हजारों होटल कमरे और भूतल परिवहन विकल्पों की व्यवस्था कर रही है।

