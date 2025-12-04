रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की अगवानी

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं। नई दिल्ली में उनका विमान लैंड हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर हवाई अड्डे पर उनकी अगुवाई की। यहां पर तीनों सेनाओं थलसेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त दस्ता पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर देगा। यहां से वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ रात्रिभोज के लिए प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे। बता दें कि रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का यह पहला भारत दौरा है।

दौरा कैसा रहेगा पुतिन का भारत दौरा? पुतिन करीब 27 घंटे भारत में रहेंगे। कल यानी 5 दिसंबर को उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वे राजघाट पर श्रद्धांजलि देने जाएंगे। यहां से पुतिन हैदराबाद हाउस जाएंगे और 23वें भारत-रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पुतिन और उनका पूरा प्रतिनिधिमंडल दिन का भोजन प्रधानमंत्री आवास पर करेगा। कल शाम 7 बजे वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बैठक के लिए पहुंचेंगे और रात 9 बजे रूस वापस चले जाएंगे।

चर्चा किन मुद्दों पर होगी चर्चा? पुतिन-मोदी के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर बातचीत की उम्मीद है। भारत और S-400 खरीद सकता है। दोनों नेताओं के बीच स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 की खरीद, तकनीक हस्तांतरण और संयुक्त उत्पादन पर भी बात होगी। इसके अलावा चर्चा का सबसे ज्यादा फोकस व्यापार पर होगा। दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना चाहते हैं। भारत से समुद्री खाद्य उत्पादों और फार्मा प्रोडक्ट्स की रूसी बाजार में पहुंच बढ़ाने पर भी चर्चा होगी।

Advertisement

हैदराबाद हाउस जिस हैदराबाद हाउस में होगी पुतिन की मेजबानी, वो कितना खास? पुतिन की मेजबानी दिल्ली के हैदराबाद हाउस में की जाएगी। इसे 1920 के दशक में आज के लगभग 170 करोड़ रुपये की लागत से हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान ने बनवाया था। कुल 36 कमरे वाला ये बंगला 8.2 एकड़ में फैला है। इसके प्रांगण, फव्वारे, भव्य सीढ़ियां, आर्कवे की डिजाइन में यूरोपीय शैली के साथ-साथ मुगल शैली की भी झलक है। यहां कई वैश्विक नेताओं की मेजबानी की जा चुकी है।

Advertisement