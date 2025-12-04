'धुरंधर' का खेल अभी नहीं होगा खत्म, रणवीर सिंह की फिल्म पर आई ये अहम जानकारी
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर' रिलीज के बेहद करीब पहुंच चुकी है। 5 दिसंबर को अभिनेता अपनी पूरी टीम के साथ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए आ रहे हैं। उधर, सोशल मीडिया पर भी 'धुरंधर' को लेकर लोगों का उत्साह देखने लायक है। इस बीच फिल्म से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है जिसका खुलासा राकेश बेदी ने कर दिया है। दरअसल, राकेश 'धुरंधर' में एक अहम किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे।
सीक्वल
'धुरंधर' के सीक्वल पर आया अपडेट
ई-टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, राकेश ने बताया कि 'धुरंधर' की कहानी यही खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सीक्वल पहले से निर्माणधीन है और निर्माता अगले कुछ महीनों में इसे रिलीज करेंगे। अपने किरदार पर राकेश ने कहा, "मैं फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। इसमें, मैं एक बिल्कुल अलग किरदार निभा रहा हूं, और यह दूसरे भाग में पता चलेगा। धुरंधर पार्ट 1 में मैं थोड़ा कम नजर आया था, लेकिन दूसरे पार्ट में ज्यादा आऊंगा।"
फिल्म
'धुरंधर' के बारे में जानिए
'धुरंधर' का निर्देशन आदित्य धर ने किया है। फिल्म में रणवीर के अलावा, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, अक्षय खन्ना और सारा अर्जुन प्रमुख किरदार में हैं। जियो स्टूडियो और बी62 स्टूडियो द्वारा निर्मित, ये फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर' का पहला भाग 2 घंटे से ज्यादा लंबा है। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 4 मिनट है, जबकि दूसरे भाग की अवधि 1 घंटे और 28 मिनट है।