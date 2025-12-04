रणवीर सिंह की 'धुरंधर' पर आया अहम अपडेट

'धुरंधर' का खेल अभी नहीं होगा खत्म, रणवीर सिंह की फिल्म पर आई ये अहम जानकारी

लेखन ज्योति सिंह 07:01 pm Dec 04, 202507:01 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर' रिलीज के बेहद करीब पहुंच चुकी है। 5 दिसंबर को अभिनेता अपनी पूरी टीम के साथ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए आ रहे हैं। उधर, सोशल मीडिया पर भी 'धुरंधर' को लेकर लोगों का उत्साह देखने लायक है। इस बीच फिल्म से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है जिसका खुलासा राकेश बेदी ने कर दिया है। दरअसल, राकेश 'धुरंधर' में एक अहम किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे।