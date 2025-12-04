दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र ने गूगल 2025 की सर्च रैंकिंग में हासिल किया दूसरा स्थान
क्या है खबर?
गूगल की तरफ से 2025 की सर्च रैकिंग का पिटारा खोल दिया गया है। पहले नंबर पर कुंभ मेला और दूसरे नंबर पर दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को लोगों द्वारा सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। दरअसल, गूगल ने अपनी सर्च रैंकिंग में राजनीति, खेल, तकनीक और मनोरंजन जगत के सबसे अहम पलों को शामिल किया है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से पहले, सोशल मीडिया पर आईं उनकी मौत की अफवाहों ने लोगों का खूब ध्यान खींचा था।
सर्च
धर्मेंद्र से जुड़ी इन चीजों को सबसे ज्यादा सर्च किया गया
24 नवंबर को दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। 6 दशक से ज्यादा समय तक सिनेमा में अपना योगदान दे चुके बॉलीवुड के 'ही-मैन' का निधन, हर किसी के लिए सदमे से कम नहीं रहा। इस दुखद पल में प्रशंसकों, सह-कलाकारों और राजनेताओं ने समान रूप से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी फिल्मों, गानों और यादगार पलों को लोगों ने गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया है।
सूची
सूची में इन सितारों का नाम भी शामिल
'कांटा लगा गर्ल' नाम से मशहूर शेफाली जरीवाला का असामयिक निधन भी चौंकाने वाला रहा है। 27 जून, 2025 को कथित कार्डियक अरेस्ट के चलते उन्होंने दम तोड़ दिया था। गूगल 2025 की सर्च रैंकिंग में शेफाली को 9वें नंबर पर रखा गया है। दुखद घटनाओं के अलावा, अभिनेता सैफ अली खान और अहान पांडे 2025 में सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले अभिनेता रहे हैं। फिल्मों में 'कांतारा 2', 'कुली', मार्को और 'गेम चेंजर' शीर्ष 10 सर्च में शामिल हैं।