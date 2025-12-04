गूगल 2025 की सर्च रैंकिंग सूची जारी

दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र ने गूगल 2025 की सर्च रैंकिंग में हासिल किया दूसरा स्थान

लेखन ज्योति सिंह 06:23 pm Dec 04, 202506:23 pm

क्या है खबर?

गूगल की तरफ से 2025 की सर्च रैकिंग का पिटारा खोल दिया गया है। पहले नंबर पर कुंभ मेला और दूसरे नंबर पर दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को लोगों द्वारा सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। दरअसल, गूगल ने अपनी सर्च रैंकिंग में राजनीति, खेल, तकनीक और मनोरंजन जगत के सबसे अहम पलों को शामिल किया है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से पहले, सोशल मीडिया पर आईं उनकी मौत की अफवाहों ने लोगों का खूब ध्यान खींचा था।