होम / खबरें / देश की खबरें / इंडिगो की दिल्ली और चेन्नई से सभी उड़ानें रात तक रद्द, अभी नहीं बदलेंगे हालात
इंडिगो की तीसरे दिन भी कई उड़ानें रद्द

इंडिगो की दिल्ली और चेन्नई से सभी उड़ानें रात तक रद्द, अभी नहीं बदलेंगे हालात

लेखन गजेंद्र
Dec 05, 2025
11:38 am
क्या है खबर?

यात्रा के लिए इंडिगो की उड़ान बुक करने वाले यात्रियों को शुक्रवार को तीसरे दिन भी परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरलाइंस ने गुरुवार को 550 से अधिक उड़ानें रद्द की थी, जबकि शुक्रवार को 400 से अधिक उड़ानें रद्द हैं। दिल्ली और चेन्नई हवाई अड्डे से सभी उड़ानें आधी रात तक रद्द कर दी गई हैं। आज रद्द उड़ानों में कम से कम 330 उड़ानें मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद की हैं, जिससे हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी मची है।

किराया

दूसरी एयरलाइंस ने बढ़ाया किराया

इंडिगो की अव्यवस्था से हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी है। यात्री एयरलाइंस कर्मचारियों पर गुस्सा उतार रहे हैं। सैंकड़ों यात्री टर्मिनल पर काफी समय से फंसे हैं। इंडिगो उड़ानें रद्द होने से दूसरी एयरलाइंस ने अपना किराया बढ़ाया है। जो किराया पहले 5,000 से 8,000 रुपये था, अब वो दोगुने से तीगुना हो गया है। एयरलाइंस की चेन्नई से 31, पुणे से 22, और श्रीनगर से 10 उड़ानें आज नहीं उड़ेंगी। एयरलाइंस का पंक्चुअलिटी परफॉर्मेंस गिरकर 19.7 प्रतिशत हो गया है।

बैठक

केंद्रीय मंत्री ने ली बैठक, हवाई किराया पर नजर रखने को कहा

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है, जिसमें मौजूदा हालात पर नाराजगी जताई। बैठक में नागरिक उड्डयन सचिव, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के प्रतिनिधि शामिल थे। मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हवाई किराए में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हालात पर नजर रखने और जल्द से जल्द इसे ठीक करने को कहा है।

परेशानी

8 दिसंबर तक रहेगी समस्या

मुंबई हवाई अड्डे पर शुक्रवार सुबह से इंडिगो की कुल 104 उड़ानें रद्द हुई, जिसमें 53 प्रस्थान और 51 आगमन की हैं। इसके अलावा बेंगलुरु में 52 आने वाली और 50 जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं। शुक्रवार सुबह तक इंडिगो ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर 43 आने वाली और 49 जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। इस बीच इंडिगो ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को बताया कि वह सोमवार 8 दिसंबर से उड़ानों का संचालन कम करेगा।

छूठ

इंडिगो ने 10 फरवरी 2026 तक मांगी है छूट

इंडिगो ने DGCA से पायलटों के लिए संशोधित फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों में रात्रिकालीन संचालन से जुड़े कुछ बदलावों को लेकर 10 फरवरी तक छूट मांगी है। दरअसल, नए नियमों से स्टाफ की कमी उजागर हो गई है। रोस्टर बदलने से उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। बताया जा रहा है कि समस्या की गंभीरता को देखते हुए एयरलाइन को कुछ राहत मिल सकती है। इससे कुछ हद तक समस्या कम होगी।

ट्विटर पोस्ट

दिल्ली हवाई अड्डे ने जारी की सूचना

