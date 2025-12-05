इंडिगो संकट: अपनी ही रिसेप्शन में नहीं पहुंच सके नवदंपति; ऑनलाइन शामिल हुए

इंडिगो संकट की वजह से नवदंपति अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी में शामिल नहीं हो सके

लेखन गजेंद्र 01:24 pm Dec 05, 202501:24 pm

क्या है खबर?

इंडिगो की पिछले तीन दिनों से रद्द हो रही उड़ानों की वजह से यात्रियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। किसी की कनेक्टिक फ्लाइट छूटी है तो कई बड़े आयोजन में शामिल होने से पीछे रह गया। ऐसा ही एक मामला कर्नाटक के हुबली से सामने आया, जहां एक नवदंपति अपनी ही शादी के रिसेप्शन में नहीं शामिल हो सके। दंपति घर से 1,482 किलोमीटर दूर रहकर ऑनलाइन अपनी पार्टी में शामिल हुए।