इंडिगो संकट: अपनी ही रिसेप्शन में नहीं पहुंच सके नवदंपति; ऑनलाइन शामिल हुए
क्या है खबर?
इंडिगो की पिछले तीन दिनों से रद्द हो रही उड़ानों की वजह से यात्रियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। किसी की कनेक्टिक फ्लाइट छूटी है तो कई बड़े आयोजन में शामिल होने से पीछे रह गया। ऐसा ही एक मामला कर्नाटक के हुबली से सामने आया, जहां एक नवदंपति अपनी ही शादी के रिसेप्शन में नहीं शामिल हो सके। दंपति घर से 1,482 किलोमीटर दूर रहकर ऑनलाइन अपनी पार्टी में शामिल हुए।
मामला
क्या है पूरा मामला?
हुबली की मेधा क्षीर सागर और ओडिशा के भुवनेश्वर में रहने वाले संगम दास, दोनों बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। दोनों ने 23 नवंबर को भुवनेश्वर में शादी की थी, जिसकी रिसेप्शन पार्टी बुधवार, 3 दिसंबर को हुबली के गुजरात भवन में होनी थी। दंपतिन ने भुवनेश्वर से बेंगलुरु और फिर हुबली के लिए इंडिगो की उड़ान बुक की थी, लेकिन उड़ान में दिक्कत की वजह से वे इसमें शामिल नहीं हो पाए। उनके कई रिश्तेदार भी हुबली नहीं पहुंचे।
निर्णय
दुल्हन के माता-पिता ही मंच पर बैठे
जब दुल्हन के माता-पिता को पता चला कि उनकी बेटी-दामाद पार्टी में नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने मेहमानों को निराश न करने का फैसला लिया। उन्होंने बताया कि सारी तैयारी हो चुकी थी और मेहमान भी आ रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने समारोह जारी रखा। दुल्हन के माता-पिता दुल्हा-दुल्हन के लिए मंच पर रखी कुर्सी पर बैठ गए और पारंपरिक रस्म निभायी। इस दौरान मेधा और संगम भुवनेश्वर से ही तैयार होकर ऑनलाइन पार्टी में शामिल हुए।
ट्विटर पोस्ट
दंपति ने मेहमानों से ऑनलाइन मुलाकात की
See Indigo what you did... we talked a lot about digital engagments/marriage..... This finally came true thanks to you ... couple forced to celebrate on video call pic.twitter.com/50j6a3WqOL— Bigul Chugh (@bigulchugh) December 5, 2025