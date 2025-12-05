मोदी और पुतिन ने दिया आतंकवाद को कड़ा संदेश, संयुक्त बयान में पहलगाम का जिक्र

संयुक्त बयान में मोदी बोले, "आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।"

हमला

क्या है पहलगाम और क्रोकस सिटी हमला?

पहलगाम के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म पूछकर 26 पर्यटकों को गोली मार दी थी, जिसमें सभी पुरुष थे। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत निशाना बनाया। क्रोकस हमला 22 मार्च, 2024 को हुआ था, जिसमें काले कपड़ों में 4 हथियारबंद आतंकवादियों ने हॉल में मौजूद 6,200 लोगों पर गोलीबारी की थी। हमले में 145 लोग मारे गए, जिसकी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान (ISIS-K) ने ली थी।