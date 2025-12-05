इंडिगो संकट के बीच DGCA ने चालक दल से जुड़े नियम आंशिक तौर पर वापस लिए

देश भर में इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें रद्द होने के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने पायलटों और चालक दल की ड्यूटी से जुड़े नए नियमों को आंशिक तौर पर वापस ले लिया है। इन्हीं नियमों की वजह से कई एयरलाइंस को स्टाफ की कमी से जूझना पड़ रहा था। इंडिगो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी, जिसने आज दिल्ली हवाई अड्डे से सारी उड़ानों को रद्द कर दिया था।

नियम DGCA ने छुट्टी से जुड़ा आदेश वापस लिया DGCA ने चालक दल की एक प्रमुख ड्यूटी आवश्यकता में ढील दी है, जिससे इंडिगो के सामने परिचालन संकट आ गया था। एक आधिकारिक आदेश में DGCA ने कहा कि वह अस्थायी रूप से उस नियम को वापस ले रहा है, जो एयरलाइनों को साप्ताहिक अवकाश के बदले छुट्टी का उपयोग करने से रोकता था। इस वजह से मौजूदा संकट के दौरान चालक दल की रोस्टरिंग जटिल हो गई थी।

वजह इंडिगो ने नियमों में छूट की अपील की थी इंडिगो का कहना है कि 1 नवंबर से लागू हुए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) नियमों के कारण पायलट और चालक दल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इन नियमों में विमान घंटों पर सीमा तय कर दी गई है और लंबे आराम को अनिवार्य बनाया गया है। हालात बिगड़ते देख इंडिगो ने DGCA से FDTL के नियमों से 10 फरवरी, 2026 तक छूट देने की अपील की थी।

बयान DGCA ने बताई नियम वापस लेने की वजह DGCA ने कहा, "परिचालन में जारी व्यवधानों तथा परिचालन की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता के संबंध में विभिन्न एयरलाइनों से प्राप्त आवेदनों को देखते हुए उक्त प्रावधान की समीक्षा करना आवश्यक समझा गया है। यह निर्देश कि साप्ताहिक विश्राम के स्थान पर कोई अवकाश नहीं दिया जाएगा, तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। इसका उद्देश्य एयरलाइनों को अपने शेड्यूल को स्थिर करने के लिए अतिरिक्त लचीलापन प्रदान करना है।"

