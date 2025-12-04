राजनाथ सिंह ने रूसी समकक्ष के साथ रक्षा संबंधी मामलों पर द्विपक्षीय बैठक की

दौरा

बैठक में क्या हुई बात?

बैठक में बेलौसोव ने कहा, "हमारा देश एक मजबूत, समय की कसौटी पर खरी दोस्ती से बंधे हैं, जो आपसी सम्मान पर आधारित है। जब हम कार में बात कर रहे थे, तो हम इस बात पर सहमत हुए कि हम बहुत गहरी परंपराओं से बंधे हैं जो रूसी-भारत की खासियत हैं।" उन्होंने कहा कि हमारे द्विपक्षीय संबंध रणनीतिक हैं, और भारत के साथ संबंध दक्षिण एशियाई क्षेत्र में बैलेंस और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक अहम फैक्टर है।