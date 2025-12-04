राजनाथ सिंह ने रूसी समकक्ष के साथ रक्षा संबंधी मामलों पर द्विपक्षीय बैठक की
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत पहुंचने से पहले गुरुवार को रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव दिल्ली पहुंचे। उनका स्वागत रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली के पालम स्थित वायुसेना स्टेशन पर किया। इस दौरान उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी उपस्थित थे। इसके बाद बेलौसोव मानेकशॉ सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सैन्य एवं सैन्य तकनीकी सहयोग पर 22वीं भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की।
बैठक में क्या हुई बात?
बैठक में बेलौसोव ने कहा, "हमारा देश एक मजबूत, समय की कसौटी पर खरी दोस्ती से बंधे हैं, जो आपसी सम्मान पर आधारित है। जब हम कार में बात कर रहे थे, तो हम इस बात पर सहमत हुए कि हम बहुत गहरी परंपराओं से बंधे हैं जो रूसी-भारत की खासियत हैं।" उन्होंने कहा कि हमारे द्विपक्षीय संबंध रणनीतिक हैं, और भारत के साथ संबंध दक्षिण एशियाई क्षेत्र में बैलेंस और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक अहम फैक्टर है।
राजनाथ सिंह ने बैठक को संबोधित किया
#WATCH दिल्ली: 22वीं इंडिया-रशिया इंटर-गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन मिनिस्टीरियल मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "मैं आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे देशों के बीच बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन पर चर्चा करने और उसे बढ़ावा…
आगे क्या बोले बेलौसोव?
बेलौसोव ने आगे कहा, "सेना और सैन्य-तकनीकी कोऑपरेशन पर इंटर-गवर्नमेंटल कमीशन मिलिट्री डोमेन में असरदार और आपसी फायदे वाले फैसले लेने में बहुत डेडिकेशन दिखाता है। आज, हम इसके काम को संक्षेप में बताते हैं और भविष्य के लिए नए काम तय करते हैं।" बता दें कि पुतिन के साथ उनके मंत्रिमंडल के करीब 7 मंत्री भी दिल्ली पहुंचे हैं। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने भारतीय समकक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है।