गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा बंधु कैसे पकड़े गए? दिल्ली से थाईलैंड तक ऐसे हुई कार्रवाई

गोवा के 'बिर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है। अब दोनों को भारत लाने की तैयारी हो रही है। बता दें कि 7 दिसंबर को क्लब में आग लगने के बाद दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे। 5 दिन के भीतर ही दोनों को ट्रैक कर हिरासत में ले लिया गया है। आइए जानते हैं लूथरा बंधु कैसे पकड़ में आए।

शुरुआत कैसे हुई कार्रवाई की शुरुआत? न्यूज18 के मुताबिक, भारतीय आव्रजन अधिकारियों ने संदेह जताया था कि दोनों भाई देश छोड़कर भाग गए हैं। इसके बाद अधिकारियों ने आव्रजन डेस्क पर जांच-पड़चाल की। इसमें पता चला कि लूथरा बंधु थाईलैंड के फुकेत चले गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह जांच भारतीय आव्रजन डेस्क से शुरू हुई और दोनों के थाईलैंड जाने की पुष्टि होते ही तुरंत थाईलैंड पुलिस को जानकारी दी गई। इस तरह 2 देशों में फैली बहु-एजेंसी कार्रवाई की शुरुआत हुई।

तलाशी लूथरा बंधु ने थाईलैंड में बदला ठिकाना भारत से जानकारी मिलते ही थाई आव्रजन अधिकारियों ने 2 व्यक्तियों के प्रवेश की पुष्टि की। इसके बाद पूरे देश में तलाशी अभियान शुरू किया गया। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि दोनों भाई फुकेत में अपने शुरुआती ठिकाने से दूसरी जगह चले गए थे, जिससे उनकी तलाश में मुश्किलें बढ़ गईं। एक अधिकारी ने बताया, "दोनों ने अपना ठिकाना बदला था, लेकिन आखिरकार उन्हें ढूंढ लिया गया।"

Advertisement

Advertisement

टिकट क्लब में आग लगते ही कर ली थी भागने की तैयारी जब आपातकालीन टीमें क्लब में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, तभी दोनों भाइयों ने थाईलैंड के टिकट बुक करा लिए थे। पुलिस ने बताया कि क्लब में आग लगने के कुछ ही समय बाद 7 दिसंबर की रात 1:17 बजे दोनों ने मेक माय ट्रिप से टिकट बुक किए थे। इसके बाद दोनों 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E 1073 से थाईलैंड के फुकेट भाग गए गए थे।