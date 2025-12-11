चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर स्टैंड्स का हुआ अनावरण

पूर्व भारतीय दिग्गज युवराज सिंह और वर्तमान भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को गुरुवार, 11 दिसंबर को चंडीगढ़ में सम्मानित किया गया। दरअसल, चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (मुल्लांपुर) में इन दोनों खिलाड़ियों के नाम के स्टैंड्स का अनावरण किया गया। उनका ये खास सम्मान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की उपस्थिति में भारत-दक्षिण अफ्रीका के मैच (दूसरा टी-20) से ठीक पहले हुआ। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत के साथ-साथ हरलीन देओल और अमनजोत कौर भी थी मौजूद हरमनप्रीत ने हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब जिताया था। टूर्नामेंट के अपने 5वें संस्करण में खेलते हुए, उन्होंने आगे बढ़कर टीम की अगुवाई की और लगातार 3 हार के बाद भारत की वापसी कराई थी। उनकी विश्व कप टीम की साथी हरलीन देओल और अमनजोत कौर, साथ ही फील्डिंग कोच मुनीश बाली भी उस जगह मौजूद थे। नव नियुक्त BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास भी वहां मौजूद थे।

इनाम मुख्यमंत्री ने विश्व विजेता खिलाड़ियों को दिया इनाम स्टैंड्स का उद्घाटन करने के बाद, पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने हरलीन, अमनजोत और कप्तान हरमनप्रीत को राज्य सरकार द्वारा घोषित 11 लाख रुपये का नकद इनाम दिया। फील्डिंग कोच मुनीश बाली को भी 5 लाख रुपये का इनाम मिला। वनडे विश्व कप 2025 में हरमनप्रीत ने टीम को अहम मौकों पर टीम को संकट से उबारा था। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध उन्होंने 89 रन की कप्तानी पारी खेली। उन्होंने 32.50 की औसत से 260 रन बनाए थे।

मुलाकात गंभीर के साथ नजर आए युवराज सिंह युवराज ने भारतीय टीम के प्रमुख कोच गौतम गंभीर से भी मुलाकात की। बता दें कि गंभीर और युवराज अपने क्रिकेटिंग करियर के दौरान भारत की कई यादगार जीतों का हिस्सा रहे हैं। दोनों ने 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुए पहले टी-20 विश्व कप में भारत को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद 2011 के वनडे विश्व कप जीत में भी दोनों खिलाड़ी शामिल थे।

