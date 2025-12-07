अवैध इमारत, संकरा रास्ता और बदइंतजामी; गोवा क्लब हादसे में कई लापरवाहियां आईं सामने

गोवा के अरपोरा इलाके में एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हैं। मरने वालों में ज्यादातर क्लब के कर्मचारी और कुछ पर्यटक हैं। आग लगने के बाद कम से कम 20 लोगों की मौत दम घुटने के चलते हुई है। प्रारंभिक जांच में सिलेंडर में धमाके की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। वहीं, कई लापरवाहियां भी सामने आई है।

वजह चश्मदीदों ने क्या बताई आग लगने की वजह? गोवा पुलिस प्रमुख आलोक कुमार ने का कहना है कि आग सिलेंडर फटने से लगी थी। हालांकि, कई प्रत्यक्षदर्शियों ने इस बात पर असहमति जताई है। लोगों का कहना है कि आग पहली मंजिल पर लगी, जहां लगभग 100 पर्यटक नाच रहे थे। माना जा रहा है कि आतिशबाजी के लिए रखी गई सामग्री या किसी केमिकल के चलते भी आग लगी हो। अभी तक स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है।

रास्ता क्लब का रास्ता संकरा, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकी एक वरिष्ठ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिकारी ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि संकरे रास्ते के कारण मौके तक पहुंचना मुश्किल हो गया था, जिससे आग पर काबू पाना एक चुनौतीपूर्ण काम बन गया। जिस क्लब में आग लगी, वो एक संकरे रास्ते पर बैकवाटर में स्थित है। इस वजह से दमकल की गाड़ियां भी करीब तक नहीं पहुंच सकी और उन्हें 400 मीटर दूर खड़ा करना पड़ा, जिससे बचाव और आग पर काबू पाने में देरी हुई।

अवैध निर्माण अवैध तरीके से बना था क्लब, गिराने का नोटिस जारी हुआ था अरपोरा-नागोआ के सरपंच रोशन रेडकर ने कहा कि क्लब का निर्माण अवैध था। उन्होंने कहा, "क्लब के खिलाफ शिकायतें मिली थीं। जांच में पता चला कि निर्माण लाइसेंस नहीं था। हमने उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए तोड़फोड़ का नोटिस जारी किया था। हालांकि, क्लब की अपील के बाद पंचायत निदेशालय ने तोड़फोड़ के नोटिस पर रोक लगा दी गई थी।" रेडकर ने बताया कि क्लब मालिकों के बीच विवाद भी चल रहा था।

नियम सुरक्षा मानदंडों का भी हुआ उल्लंघन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि नाइट क्लब ने अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया था। हैदराबाद की पर्यटक फातिमा शेख ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि क्लब ताड़ के पत्तों से बनी एक अस्थायी इमारत में चल रहा था, जिस वजह से आग तेजी से फैली। क्लब अरपोरा नदी के बैकवाटर के पास ही बना था, जिससे पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन की भी आशंका है।