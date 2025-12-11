प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की बात, क्या हुई चर्चा?
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। दोनों के बीच भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत अच्छी और दिलचस्प बातचीत हुई। हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। भारत और अमेरिका वैश्विक शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।'
बयान
किन मुद्दों पर हुई चर्चा?
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लगातार मजबूत होने पर खुशी जताई। उन्होंने जरूरी तकनीक, ऊर्जा, सुरक्षा और रक्षा और दूसरे जरूरी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार साझा किए, जो 21वीं सदी के लिए भारत-अमेरिका की सैन्य, वित्त और तकनीक की साझेदारी को लागू करने के लिए जरूरी है। दोनों साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए।"
चर्चा
क्यों अहम है चर्चा का समय?
दोनों नेताओं के बीच बातचीत ऐसे समय हुई है, जब भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते में अहम प्रगति की खबरें सामने आ रही हैं। बता दें कि समझौता नहीं होने की वजह से अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा रखा है, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। वहीं, बातचीत इसलिए भी अहम है, क्योंकि हाल ही में भारत ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी की थी, जिसका मुद्दा आज ही अमेरिकी संसद में भी उठा था।