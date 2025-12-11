प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई (फाइल तस्वीर)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की बात, क्या हुई चर्चा?

लेखन आबिद खान 07:51 pm Dec 11, 202507:51 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। दोनों के बीच भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत अच्छी और दिलचस्प बातचीत हुई। हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। भारत और अमेरिका वैश्विक शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।'