गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा बंधु थाईलैंड में गिरफ्तार, दोनों के पासपोर्ट निलंबित

गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने के बाद थाईलैंड फरार उसके मालिकों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को थाईलैंड में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको जल्द भारत लाया जाएगा। इससे पहले गोवा सरकार के विदेश मंत्रालय से लूथरा बंधुओं के पासपोर्ट को रद्द करने का अनुरोध करने के बाद उनके पासपोर्ट भी रद्द कर दिए गए हैं। इससे पहले इंटरपोल ने मंगलवार को दोनों बंधुओं के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था।

वापसी कब तक लाया जाएगा भारत? दोनों भाईयों को आज सुबह स्थानीय पुलिस के समन्वय से छापेमारी के दौरान पकड़ा गया है। दोनों फुकेत के हिरासत केंद्र में हैं। भारतीय अधिकारियों ने उनकी वापसी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए थाई अधिकारियों से संपर्क किया है। उनके हिरासत में लिए जाने से पहले भी भारतीय एजेंसियां थाई अधिकारियों के संपर्क में थीं। एजेंसियों को लगातार दोनों भाईयों की गतिविधियों की अपडेट मिल रही थी। दोनों को आज शाम या कल भारत ला जा सकता है।

यात्रा विदेश मंत्रालय का क्या कहना है? मामले में विदेश मंत्रालय का कहना है कि केंद्र सरकार या कोई अधिकृत अधिकारी पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10ए के तहत पासपोर्ट को निलंबित कर सकता है। पासपोर्ट निलंबित हो जाने पर, व्यक्ति भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकता। इससे उनके थाईलैंड से बाहर जाने का विकल्प बंद हो गया था।। दोनों भाइयों ने 7 दिसंबर को नाइट क्लब में आग लगने के 1 घंटे बाद सुबह 1:17 बजे थाईलैंड के लिए टिकट बुक किए थे।

Advertisement

Advertisement

जमानत कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की दिल्ली की रोहिणी अदालत में दोनों भाईयों ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया और सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे 6 दिसंबर को पेशेवर कामों और संभावित रेस्तरां स्थलों की तलाश के लिए थाईलैंड रवाना हुए थे और क्लब का रोजाना का कामकाज नहीं देखते। उन्होंने तर्क दिया कि दोनों भाई तत्काल गिरफ्तारी के बिना भारत लौटने के लिए कानूनी सुरक्षा मांग रहे हैं।