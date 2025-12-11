'गोलमाल 5' की चर्चा तेज

'गोलमाल 5' के लिए 2 हसीनाओं पर दांव लगाएंगे रोहित शेट्‌टी? नई जानकारी कर देगी खुश

लेखन ज्योति सिंह 07:20 pm Dec 11, 202507:20 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड की सुपरहिट कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'गोलमाल' अपनी 5वीं किस्त को लेकर लगातार चर्चा में हैं। अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' में, रोहित शेट्‌टी ने संकेत दे दिया था कि वह 'गोलमाल 5' पर काम कर रहे हैं। अब लोगों को इंतजार सिर्फ फिल्म की आधिकारिक रिलीज तारीख आने का है। इस बीच, रोहित ने कुछ ऐसा किया है जिससे 'गोलमाल 5' में 2 अभिनेत्रियों के शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है।