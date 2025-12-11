'गोलमाल 5' के लिए 2 हसीनाओं पर दांव लगाएंगे रोहित शेट्टी? नई जानकारी कर देगी खुश
क्या है खबर?
बॉलीवुड की सुपरहिट कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'गोलमाल' अपनी 5वीं किस्त को लेकर लगातार चर्चा में हैं। अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' में, रोहित शेट्टी ने संकेत दे दिया था कि वह 'गोलमाल 5' पर काम कर रहे हैं। अब लोगों को इंतजार सिर्फ फिल्म की आधिकारिक रिलीज तारीख आने का है। इस बीच, रोहित ने कुछ ऐसा किया है जिससे 'गोलमाल 5' में 2 अभिनेत्रियों के शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है।
अटकलें
'गोलमाल 5' में इन अभिनेत्रियों के शामिल होने की अटकलें
बॉलीगप्सिप ने कुछ हफ्ते पहले एक पोस्ट में दावा किया था कि 'गोलमाल 5' में करीना कपूर की वापसी हो सकती है। जाहिर है कि करीना, 'गोलमाल रिटर्न्स' और 'गोलमाल 3' का हिस्सा रही हैं। पोस्ट में आगे कहा गया कि सारा अली खान के साथ भी 5वीं किस्त को लेकर बातचीत चल रही है। आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन रोहित ने पोस्ट पर प्रतिक्रिया देकर अटकलों को हवा दे दी है। दरअसल, उन्होंने पोस्ट को लाइक किया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
रिलीज
2027 में रिलीज हो सकती है फिल्म
पोस्ट से पता चलता है कि कुणाल खेमू, 'गोलमाल 5' के साथ रचनात्मक सलाहकार के रूप में जुड़े हैं। इससे पहले कुणाल इस फ्रैंचाइजी का हिस्सा भी रहे हैं। रोहित नई युवा टीम के साथ फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिससे पिछली किस्तों के फॉर्मूलों को तोड़े बिना कुछ नई एनर्जी देखने को मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'गोलमाल 5' 2026 से फ्लोर पर जा सकती है, जबकि 2027 तक इसे रिलीज किया जा सकता है।