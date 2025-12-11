थाईलैंड में गोवा नाइट क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा हिरासत में

थाईलैंड में गिरफ्तार गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा भाईयों की पहली तस्वीर सामने आई

लेखन गजेंद्र 11:36 am Dec 11, 202511:36 am

क्या है खबर?

गोवा में अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमिया लेन नाइट क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा की पहली तस्वीर सामने आई है। दोनों भाई थाईलैंड के फुकेत में हिरासत में लिए गए हैं। थाई पुलिस के स्थानीय अधिकारियों के साथ दोनों भाई अपने-अपने पासपोर्ट हाथ में लेकर खड़े दिख रहे हैं। दोनों अभी फुकेत के हिरासत केंद्र में हैं। उन्हें भारत लाने की कवायद चल रही है। वे आज शाम या शुक्रवार तक भारत आ सकते हैं।