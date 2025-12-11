थाईलैंड में गिरफ्तार गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा भाईयों की पहली तस्वीर सामने आई
गोवा में अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमिया लेन नाइट क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा की पहली तस्वीर सामने आई है। दोनों भाई थाईलैंड के फुकेत में हिरासत में लिए गए हैं। थाई पुलिस के स्थानीय अधिकारियों के साथ दोनों भाई अपने-अपने पासपोर्ट हाथ में लेकर खड़े दिख रहे हैं। दोनों अभी फुकेत के हिरासत केंद्र में हैं। उन्हें भारत लाने की कवायद चल रही है। वे आज शाम या शुक्रवार तक भारत आ सकते हैं।
पासपोर्ट निलंबित और ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी
दोनों भाईयों को आज सुबह स्थानीय पुलिस के समन्वय से छापेमारी में पकड़ा गया है। भारतीय अधिकारियों ने उनकी वापसी के लिए थाई अधिकारियों से संपर्क किया है। हिरासत में लिए जाने से पहले भी भारतीय एजेंसियां थाई अधिकारियों के संपर्क में थीं। एजेंसियों को लगातार दोनों भाईयों की गतिविधियों की अपडेट मिल रही थी। हिरासत से पहले गोवा सरकार के अनुरोध पर विदेश मंत्रालय ने उनका पासपोर्ट निलंबित कर दिया था और इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था।
अब तक 8 गिरफ्तार
गोवा पुलिस ने अभी तक क्लब के मुख्य महाप्रबंधक राजीव मोदक, महाप्रबंधक विवेक सिंह, बार प्रबंधक राजवीर सिंघानिया, गेट प्रबंधक प्रियांशु ठाकुर और अपार्टमेंट संचालन प्रबंधक भरत सिंह और सह-मालिक अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया है। अब मालिक गौरव और सौरभ लूथरा भी गिरफ्त में हैं। एक अन्य सह-मालिक सुरिंदर कुमार खोसला फरार है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने बुधवार को लूथरा बंधुओं की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी।
हिरासत में लिए गए दोनों लूथरा भाई
Owners of #Goa #Nightclub #LuthraBrothers detained in #Thailand pic.twitter.com/wLIOdsqGKl— Karan Singh (@Journo_Karan) December 11, 2025