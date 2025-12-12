गोवा नाइट क्लब अग्निकांड: लूथरा बंधुओं को लेने भारतीय अधिकारी बैंकॉक पहुंचे, कब लाए जाएंगे भारत?

गोवा के नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को थाईलैंड से वापस भारत लाने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। भारतीय अधिकारी दोनों भाइयों की कस्टडी लेने के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंच चुके हैं। वहीं, थाईलैंड के अधिकारी दोनों को फुकेट से बैंकॉक ले आए हैं। यहां दोनों को आव्रजन कार्यालय में रखा गया है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। इसके बाद कागजी कार्यवाही कर भारतीय अधिकारियों को सौंपा जाएगा।

रिपोर्ट कब भारत आएंगे लूथरा बंधु? रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों को वापस लाने में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। चूंकि, दोनों के पासपोर्ट निलंबित कर दिए गए हैं, इसलिए थाईलैंड के अधिकारी उन्हें भारत की यात्रा के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इसके बाद दोनों के भारत आने का रास्ता साफ होगा। इससे पहले कुछ कागजी कार्यवाही भी होगी। गोवा के DGP आलोक कुमार ने बताया कि इस प्रक्रिया में कम से कम 4 दिन लगेंगे।

Advertisement

सरपंच अरपोरा के सरपंच पुलिस के सामने पेश हुए इस मामले में पुलिस लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। अब अरपोरा-नागोआ गांव के सरपंच रोशन रेडकर पुलिस के सामने पेश हुए हैं। बता दें कि अरपोरा गांव में ही 'बिर्च बाय रोमियो लेन' क्लब था। इससे पहले सरपंच और पंचायत सचिव रघुवीर बागकर ने पणजी में जिला और सत्र न्यायालय में याचिका दायर कर गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की मांग की थी। कोर्ट से राहत मिलने के बाद दोनों पुलिस के सामने पेश हुए।

Advertisement

कोर्ट कोर्ट में लूथरा बंधु बोले- हमारी जान को खतरा लूथरा बंधुओं ने जमानत याचिका में कहा, "हमारी सुरक्षा को सीधा खतरा है। हमारी गोवा में हत्या कर दी जाएगी। हमारे दूसरे रेस्टोरेंट पर तुरंत बुलडोजर चला दिया गया है। हम जांच में शामिल होंगे। हमने जल्द से जल्द दिल्ली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और बिना देर किए जांच में शामिल होंगे। अगर हम आज रात को भारत आएं और जांच अधिकारी आधी रात को पेश होने के लिए कहेंगे, तो हम होंगे।"