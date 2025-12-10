गोवा क्लब मालिकों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कोर्ट में बोले- हम भी पीड़ित
क्या है खबर?
गोवा के अरपोरा स्थित 'बिर्च बाय रोमियो लेन' क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा थाईलैंड में हैं। दोनों ने वहीं से दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। याचिका में दोनों ने दावा किया कि वे क्लब के दिन-प्रतिदिन का कामकाज नहीं संचालते हैं और इसके लिए स्टाफ और क्लब मैनेजर जिम्मेदार हैं। दोनों ने खुद को पीड़ित भी बताया।
याचिका
लूथरा भाइयों का तर्क- हमारे कई कारोबार, रोजाना के कामकाज नहीं देखते
याचिका में लूथरा भाइयों ने तर्क दिया कि इस घटना के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि क्लब के स्थानीय प्रबंधकों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। लूथरा भाइयों के वकील तनवीर अहमद मीर ने बताया कि क्लब उनके पार्टनर और मैनेजर चलाते हैं। चूंकि लूथरा परिवार के 3 पार्टनर हैं, जो कई कारोबार चलाते हैं, इसलिए किसी भी फर्म के रोजाना के कामकाज खुद नहीं देखते हैं।