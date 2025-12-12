दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक, लेकिन WHO के मानक नहीं मानती सरकार

दिल्ली समेत पूरे देश में वायु प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। गुरुवार को यह मुद्दा राज्यसभा में उठाया गया तो केंद्र सरकार ने इस पर जवाब दिया है। केंद्र ने बताया कि देश अपने वायु गुणवत्ता मानक खुद ही तय करता है और विभिन्न संगठनों द्वारा जारी वैश्विक वायु गुणवत्ता रैंकिंग को कोई आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। केंद्र ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दिशानिर्देश सिर्फ सलाह है और अनिवार्य मानक नहीं हैं।

प्रदूषण राज्यसभा में क्या पूछा गया सवाल? राज्यसभा में पूछा गया था कि IQAir की विश्व वायु गुणवत्ता रैंकिंग, WHO का वैश्विक वायु गुणवत्ता डेटाबेस, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI) और वैश्विक रोग भार (GBD) जैसे वैश्विक सूचकांकों में भारत की क्या स्थिति है। पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि WHO के दिशानिर्देश केवल देशों को भूगोल, पर्यावरणीय स्थितियों और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के मानक तैयार करने में मदद करने के लिए हैं।

मानक खुद मानक तय करता है भारत केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोई वैश्विक प्राधिकरण आधिकारिक रैंकिंग आयोजित नहीं करता, सरकार अपने वार्षिक स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के जरिए देश में वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन करती है, जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत 130 शहरों को सुधार के आधार पर रैंक करता है। उन्होंने कहा कि भारत ने जन स्वास्थ्य और पर्यावरण गुणवत्ता की रक्षा के लिए 12 प्रमुख प्रदूषकों के लिए अपने राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS) को पहले ही अधिसूचित कर दिया है।

