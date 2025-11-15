दिल्ली धमाके में TATP इस्तेमाल किए जाने का शक, अल-फलाह विश्वविद्यालय के खिलाफ FIR; जानें घटनाक्रम

10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके की जांच जारी है। अब जानकारी सामने आई है कि आतंकियों ने धमाके के लिए अमोनियम नाइट्रेट के साथ बेहद संवेदनशील विस्फोटक ट्राइएसीटोन ट्राइपेरोक्साइड (TATP) मिला रखा था। धमाके में जो i20 कार इस्तेमाल हुई थी, उसमें भी TATP की मौजूदगी के संकेत सामने आए हैं। फरीदाबाद से बरामद अमोनियम नाइट्रेट ही श्रीनगर के नौगाम थाने में रखा गया था, जिसमें बीती रात धमाका हुआ।

रिपोर्ट मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने से हड़बड़ाए आतंकी न्यूज18 के मुताबिक, एजेंसियों का शक है कि TATP की उपस्थिति के कारण ही i20 कार में विस्फोट हुआ था। ये भी शक है कि फरीदाबाद मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद उमर पकड़े जाने के डर से आनन-फानन में ही विस्फोटक लेकर निकल गया। अधिकारियों का मानना है कि यह मॉड्यूल 6 दिसंबर या 26 जनवरी को हमले की तैयारी कर रहा था, लेकिन विस्फोटक जब्त होने के बाद हमला जल्दी करने की तैयारी की गई।

ट्विटर पोस्ट दिल्ली धमाके से 40 फीट नीचे मौजूद मेट्रो स्टेशन भी दहल गया VIDEO | Delhi: CCTV visuals from inside Lal Quila Metro Station capture moments during the car blast near Red Fort that killed 13 people and injured several others on November 10.



(Source: Third Party)#RedFort #DelhiCarBlast pic.twitter.com/Pmc5S02nYn — Press Trust of India (@PTI_News) November 15, 2025

नौगाम फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक थाने में रखा था, फटने से 9 मौत बीती रात श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में रखे विस्फोटक में धमाका होने से 9 लोगों की मौत हो गई और 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये विस्फोटक फरीदाबाद से बरामद किया गया था। जांचकर्ताओं का मानना है कि इस विस्फोटक में भी TATP मिला हुआ था, तभी सावधानीपूर्वक सैंपल लेते हुए भी धमाका हो गया। अधिकारियों ने बताया कि बेहद सावधानी से सैंपल लिए जा रहे थे, लेकिन TATP की अस्थिर स्थिति के कारण विस्फोट हो गया।

अपडेट्स अल-फलाह विश्वविद्यालय के खिलाफ 2 FIR धमाके के बाद चर्चा में आए फरीदाबाद के अल-फलाह विश्वविद्यालय के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय के 2 डॉक्टरों समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। ये डॉक्टर धमाके वाली कार के चालक उमर को जानते थे। कई एजेंसियों ने विश्वविद्यालय में डेरा डाल रखा है। वहीं, फरीदाबाद में आज हरियाणा पुलिस ने मस्जिद की तलाशी ली। बाहर से आए लोगों की जानकारी निकाली गई।