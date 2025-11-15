LOADING...
दिल्ली धमाके मामले में TATP इस्तेमाल किए जाने का शक है

दिल्ली धमाके में TATP इस्तेमाल किए जाने का शक, अल-फलाह विश्वविद्यालय के खिलाफ FIR; जानें घटनाक्रम

लेखन आबिद खान
Nov 15, 2025
05:28 pm
क्या है खबर?

10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके की जांच जारी है। अब जानकारी सामने आई है कि आतंकियों ने धमाके के लिए अमोनियम नाइट्रेट के साथ बेहद संवेदनशील विस्फोटक ट्राइएसीटोन ट्राइपेरोक्साइड (TATP) मिला रखा था। धमाके में जो i20 कार इस्तेमाल हुई थी, उसमें भी TATP की मौजूदगी के संकेत सामने आए हैं। फरीदाबाद से बरामद अमोनियम नाइट्रेट ही श्रीनगर के नौगाम थाने में रखा गया था, जिसमें बीती रात धमाका हुआ।

मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने से हड़बड़ाए आतंकी

न्यूज18 के मुताबिक, एजेंसियों का शक है कि TATP की उपस्थिति के कारण ही i20 कार में विस्फोट हुआ था। ये भी शक है कि फरीदाबाद मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद उमर पकड़े जाने के डर से आनन-फानन में ही विस्फोटक लेकर निकल गया। अधिकारियों का मानना है कि यह मॉड्यूल 6 दिसंबर या 26 जनवरी को हमले की तैयारी कर रहा था, लेकिन विस्फोटक जब्त होने के बाद हमला जल्दी करने की तैयारी की गई।

दिल्ली धमाके से 40 फीट नीचे मौजूद मेट्रो स्टेशन भी दहल गया

फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक थाने में रखा था, फटने से 9 मौत

बीती रात श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में रखे विस्फोटक में धमाका होने से 9 लोगों की मौत हो गई और 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये विस्फोटक फरीदाबाद से बरामद किया गया था। जांचकर्ताओं का मानना है कि इस विस्फोटक में भी TATP मिला हुआ था, तभी सावधानीपूर्वक सैंपल लेते हुए भी धमाका हो गया। अधिकारियों ने बताया कि बेहद सावधानी से सैंपल लिए जा रहे थे, लेकिन TATP की अस्थिर स्थिति के कारण विस्फोट हो गया।

अल-फलाह विश्वविद्यालय के खिलाफ 2 FIR

धमाके के बाद चर्चा में आए फरीदाबाद के अल-फलाह विश्वविद्यालय के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय के 2 डॉक्टरों समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। ये डॉक्टर धमाके वाली कार के चालक उमर को जानते थे। कई एजेंसियों ने विश्वविद्यालय में डेरा डाल रखा है। वहीं, फरीदाबाद में आज हरियाणा पुलिस ने मस्जिद की तलाशी ली। बाहर से आए लोगों की जानकारी निकाली गई।

क्या होता है TATP?

TATP एक शक्तिशाली विस्फोटक है, जिसे अक्सर अन्य रसायनों के साथ मिलाकर IED के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह गर्मी, घर्षण और टक्कर को लेकर बेहद संवेदनशील होता है। ज्यादातर वाणिज्यिक या सैन्य विस्फोटकों के विपरीत इसमें कोई नाइट्रोजन तत्व नहीं होता, जिसके चलते पारंपरिक तरीकों से इसका पता नहीं लगाया जा सकता। यही वजह है कि 2000 के बाद से आतंकी गतिविधियों में TATP का इस्तेमाल बढ़ा है।