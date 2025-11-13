दिल्ली धमाका: गिरफ्तार आदिल अहमद के भाई पर हैंडलर के संपर्क में होने का शक

रिपोर्ट आतंकियों और हैंडलर के बीच की लिंक था मुजफ्फर न्यूज18 ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि मुजफ्फर भारत में आतंकी मॉड्यूल और पाकिस्तान स्थित हैंडलर के बीच मध्यस्थ की तरह काम करता था। पाकिस्तानी हैंडलर अफगानिस्तान से पूरी योजना को संचालित कर रहे थे। जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि मुजफ्फर उकासा के संपर्क में था, जिस पर जैश से जुड़े नेटवर्क का संचालन करने का शक है। उकाशा कश्मीरी है और माना जाता है कि फिलहाल अफगानिस्तान में है।

तुर्की तुर्की में हुई थी मुजफ्फर और उकासा की मुलाकात- रिपोर्ट 2022 में मुजफ्फर ने इस मामले के एक और संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल शकील के साथ तुर्की की यात्रा की थी। माना जा रहा है कि यहां दोनों की मुलाकात कथित तौर पर उकाशा से हुई थी। इसी दौरान फंडिंग से लेकर ऑपरेशनल रूट समेत हमलों की योजना बनाई गई थी। मुजफ्फर पर दुबई से आतंकी गतिविधियों का समन्वय करने, धन हस्तांतरण और रसद का प्रबंधन करने का आरोप है। भाई अदिल की गिरफ्तारी के बाद वह अफगानिस्तान चला गया।

सूत्र मुजफ्फर ने अदिल की संदिग्धों से कराई थी मुलाकात न्यूज18 से पुलिस सूत्रों ने कहा कि मुजफ्फर ने अपने छोटे भाई अदिल को कट्टरपंथी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे उमर, मुजम्मिल और मौलवी इरफान से मिलवाया। एजेंसियों को शक है कि मुजफ्फर ने उमर को दिल्ली में विस्फोट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से निर्देश दिए थे, क्योंकि मॉड्यूल के कई लोगों को गिरफ्तारी होने और विस्फोटक बरामद होने से आतंकियों की मूल योजना विफल हो गई थी।