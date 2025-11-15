जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने में धमाका, 9 की मौत और 29 घायल

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम पुलिस थाने में जोरदार धमाका हुआ है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये धमाका तब हुआ, जब पुलिस फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त हुए विस्फोटक का सैंपल ले रही थी। पुलिस ने किसी भी आतंकी साजिश की संभावना से इनकार किया है। घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी हैं, जिनका 92 आर्मी बेस और SKIMS अस्पताल में इलाज चल रहा है।

वजह कैसे हुआ धमाका? दरअसल, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर से करीब 360 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की थी। इसे नौगाम पुलिस थाने में रखा गया था। शुक्रवार रात 11:20 बजे पुलिसकर्मी इसमें से सैंपल निकाल रहे थे, तभी विस्फोट हो गया। मरने वालों में 8 पुलिसकर्मी और एक आम नागरिक शामिल है। वहीं, घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी और फोरेंसिक अधिकारी हैं। घटना के कई वीडियो सामने आए हैं।

बयान DGP बोले- ये सिर्फ हादसा था घटना पर जम्मू के DGP नलीन प्रभात ने कहा कि ये केवल एक हादसा था और कुछ नहीं। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा, "नौगाम थाने में फरीदाबाद से बरामद किए गए पदार्थों और रसायनों को सुरक्षित रूप से रखा गया था। जांच के लिए नमूने तैयार किए जा रहे थे। हालांकि, रात 11:20 बजे धमाका हुआ, जिसमें 9 लोगों की जान गई। इनमें एक SIA अधिकारी, 3 FSL विशेषज्ञ, 2 क्राइम फोटोग्राफ़र, 2 राजस्व अधिकारी और एक दर्जी शामिल हैं।"