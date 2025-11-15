LOADING...
जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने में धमाका, 9 की मौत और 29 घायल
श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में धमाका

जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने में धमाका, 9 की मौत और 29 घायल

लेखन आबिद खान
Nov 15, 2025
10:22 am
क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम पुलिस थाने में जोरदार धमाका हुआ है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये धमाका तब हुआ, जब पुलिस फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त हुए विस्फोटक का सैंपल ले रही थी। पुलिस ने किसी भी आतंकी साजिश की संभावना से इनकार किया है। घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी हैं, जिनका 92 आर्मी बेस और SKIMS अस्पताल में इलाज चल रहा है।

वजह

कैसे हुआ धमाका?

दरअसल, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर से करीब 360 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की थी। इसे नौगाम पुलिस थाने में रखा गया था। शुक्रवार रात 11:20 बजे पुलिसकर्मी इसमें से सैंपल निकाल रहे थे, तभी विस्फोट हो गया। मरने वालों में 8 पुलिसकर्मी और एक आम नागरिक शामिल है। वहीं, घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी और फोरेंसिक अधिकारी हैं। घटना के कई वीडियो सामने आए हैं।

ट्विटर पोस्ट

धमाके के बाद के दृश्य

बयान

DGP बोले- ये सिर्फ हादसा था

घटना पर जम्मू के DGP नलीन प्रभात ने कहा कि ये केवल एक हादसा था और कुछ नहीं। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा, "नौगाम थाने में फरीदाबाद से बरामद किए गए पदार्थों और रसायनों को सुरक्षित रूप से रखा गया था। जांच के लिए नमूने तैयार किए जा रहे थे। हालांकि, रात 11:20 बजे धमाका हुआ, जिसमें 9 लोगों की जान गई। इनमें एक SIA अधिकारी, 3 FSL विशेषज्ञ, 2 क्राइम फोटोग्राफ़र, 2 राजस्व अधिकारी और एक दर्जी शामिल हैं।"

दिल्ली धमाके

आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने में श्रीनगर पुलिस की अहम भूमिका

नौगाम पुलिस थाना फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल की जांच के केंद्र में है। इसी मॉड्यूल ने दिल्ली धमाका किया था। दरअसल, 17 अक्टूबर को नौगाम के बनपोरा में जैश से जुड़े पोस्टर लगे थे। इस मामले में 19 अक्टूबर को मामला दर्ज कर 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। इनसे पूछताछ के बाद शोपियां के इरफान अहमद का नाम सामने आया। इरफान से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस हरियाणा पहुंची और संदिग्ध डॉक्टरों की गिरफ्तारी के सााथ ही विस्फोटक बरामद किया।

धमाका

फरीदाबाद मॉड्यूल ने किया था दिल्ली धमाका

10 नवंबर की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास एक सफेद i20 कार में धमाका हुआ था। इसमें 13 लोग मारे गए थे और 20 के आसपास घायल हुए। ये धमाका फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल ने ही किया था, जिससे जुड़ा डॉक्टर उमर ही धमाके वाली कार चला रहा था। इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कर रही है। सरकार ने इस धमाके को आतंकी हमला माना है।