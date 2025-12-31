व्हाट्सऐप पर ठगी वाले न्यू ईयर मैसेज की पहचान कैसे करें? 

नए साल और त्योहारों के समय साइबर अपराधी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। जालसाज भावुक बातें लिखकर लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर व्हाट्सऐप पर या किसी अन्य ऐप पर कोई न्यू ईयर विश बहुत ज्यादा नाटकीय हो, बार-बार फॉरवर्ड की गई लगे या किसी अनजान नंबर से आई हो, तो सतर्क हो जाएं। असली शुभकामनाएं आमतौर पर छोटी, सीधी और व्यक्तिगत होती हैं। कॉपी-पेस्ट जैसे लंबे मैसेज अक्सर धोखाधड़ी का इशारा होते हैं।

#1 लिंक, QR कोड और डाउनलोड से बचें अगर किसी न्यू ईयर मैसेज के साथ लिंक, QR कोड या कुछ डाउनलोड करने को कहा जाए, तो सावधान हो जाएं। साधारण शुभकामनाओं के लिए किसी लिंक की जरूरत नहीं होती, ये केवल ठगी का बहाना हो सकता है। ठग लोगों की जिज्ञासा और भावनाओं का फायदा उठाते हैं और एक क्लिक में बड़ा नुकसान कर सकते हैं। ऐसे मैसेज दिखते ही रुक जाएं, सोचें और लिंक खोलने से पूरी तरह बचें। यही सबसे आम ऑनलाइन ठगी का तरीका है।

#2 जल्दी करने को कहने वाले शब्दों से रहें दूर 'अभी क्लेम करें', 'आज आखिरी मौका', 'सीमित समय' जैसे शब्द हमेशा खतरे का संकेत होते हैं। ऐसे शब्द लोगों पर जल्दबाजी का दबाव बनाते हैं। न्यू ईयर की शुभकामनाएं कभी जल्दी खत्म नहीं होतीं और न ही किसी ऑफर से जुड़ी होती हैं। अगर कोई मैसेज तुरंत कोई कदम उठाने को कहे, तो समझ लें कि वह आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे मैसेज को नजरअंदाज करना, डिलीट करना ही सबसे सुरक्षित तरीका है।

