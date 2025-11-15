पाकिस्तान गई सिख महिला के लापता होने और धर्म परिवर्तन करने का मामला क्या है?

पाकिस्तान में प्रकाश पर्व मनाने गई एक सिख महिला सरबजीत कौर के गायब होने का मामला सामने आया है। पंजाब के कपूरथला की रहने वाली सरबजीत अन्य तीर्थयात्रियों के साथ प्रकाश पर्व मनाने के लिए पाकिस्तान गई थी। हालांकि, जत्थे के बाकी तीर्थयात्री तो लौट आए, लेकिन सरबजीत का कोई पता नहीं है। दावा किया जा रहा है कि सरबजीत ने पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन कर निकाह कर लिया है। आइए पूरा मामला समझते हैं।

महिला 1,932 सिख श्रद्धालुओं के साथ पाकिस्तान गई थी सरबजीत सरबजीत कपूरथला जिले के डाकघर टिब्बा के गांव अमैनीपुर की रहने वाली है। 4 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को मनाने के लिए सरबजीत 1,932 सिख श्रद्धालुओं के साथ पाकिस्तान गई थी। 10 दिन बाद जत्था लौटा तो उसमें 1922 लोग थे। जांच में पता चला कि 4 पुरुष और 3 महिलाएं पहले ही भारत आ गए थे। अब भी एक सदस्य गायब था। एजेंसियों ने जानकारी निकाली तो पता चला कि सरबजीत नहीं लौटी।

फॉर्म फॉर्म में पासपोर्ट नंबर जैसी जरूरी जानकारी नहीं भरी एजेंसियों का शक तब गहराया, जब उन्हें पता चला कि सरबजीत ने पाकिस्तानी इमिग्रेशन पर भरे गए फॉर्म में अपनी राष्ट्रीयता और पासपोर्ट नंबर जैसी अहम जानकारियां भरी ही नहीं। इससे उसकी पहचान और ट्रैकिंग में मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के साथ-साथ संबंधित भारतीय एजेंसियों भी जांच में जुटी है। भारतीय दूतावास और पाकिस्तान स्थित अधिकारियों से भी संपर्क साधा जा रहा है।

शादी सरबजीत के धर्म परिवर्तन की भी खबरें खबरें हैं कि सरबजीत ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म अपना लिया है। उसने अपना नाम भी बदलकर नूर हुसैन कर लिया है और पाकिस्तान में किसी शख्स ने निकाह भी कर लिया है। इस संबंध में शेखपुरा की एक मस्जिद द्वारा जारी किया गया एक कथित विवाह प्रमाण पत्र या निकाहनामा भी सामने आया है। इसमें सरबजीत की कथित सहमति से जुड़े हस्ताक्षर भी हैं, जिसने मामले को और गंभीर बना दिया है।