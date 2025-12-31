अमिताभ बच्चन को सताई धर्मेंद्र की याद

अमिताभ बच्चन को सताई धर्मेंद्र की याद, 'KBC 17' में सुनाया दिलचस्प किस्सा; देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 06:19 pm Dec 31, 202506:19 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। फिल्म 'शोले' में दोनों का जय-वीरू किरदार आज भी लोगों का पसंदीदा है। 'कौन बनेगा करोड़पति 17' के सेट पर महानायक ने अपने जिगरी दोस्त, धर्मेंद्र को याद करते हुए भावुक विदाई दी। साथ ही फिल्म से जुड़ा एक यादगार किस्सा भी सुनाया। निर्माताओं ने एपिसोड से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है, जो लोगों का ध्यान खींच रहा है।