LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / अमिताभ बच्चन को सताई धर्मेंद्र की याद, 'KBC 17' में सुनाया दिलचस्प किस्सा; देखें वीडियो
अमिताभ बच्चन को सताई धर्मेंद्र की याद, 'KBC 17' में सुनाया दिलचस्प किस्सा; देखें वीडियो
अमिताभ बच्चन को सताई धर्मेंद्र की याद

अमिताभ बच्चन को सताई धर्मेंद्र की याद, 'KBC 17' में सुनाया दिलचस्प किस्सा; देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह
Dec 31, 2025
06:19 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। फिल्म 'शोले' में दोनों का जय-वीरू किरदार आज भी लोगों का पसंदीदा है। 'कौन बनेगा करोड़पति 17' के सेट पर महानायक ने अपने जिगरी दोस्त, धर्मेंद्र को याद करते हुए भावुक विदाई दी। साथ ही फिल्म से जुड़ा एक यादगार किस्सा भी सुनाया। निर्माताओं ने एपिसोड से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है, जो लोगों का ध्यान खींच रहा है।

किस्सा

अमिताभ को याद आया 'शोले' का किस्सा

'KBC 17' के मंच पर फिल्म 'इक्कीस' के सितारे प्रमोशन के लिए पहुंचे थे, जिसमें निर्देशक श्रीराम राघवन, अगस्त्य नंदा और जयदीप अहलावत भी शामिल रहे। इस दौरान अमिताभ ने फिल्म 'शोले' का किस्सा याद करते हुए कहा, "धरमजी पहलवान थे, हीरो थे। मौत के दृश्य में, पर्दे पर जो पीड़ा दिख रही थी, वह वास्तविक थी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कसकर पकड़ा हुआ था।" 'इक्कीस' 1 जनवरी, 2026 को रिलीज हो रही है, जिसमें धर्मेंद्र आखिरी बार दिखाई देंगे।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो 

Advertisement