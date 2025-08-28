भारत-चीन संबंध सुधारने के लिए शी जिनपिंग ने लिखा था गुप्त पत्र, रिपोर्ट में बड़ा दावा

बीते कुछ महीनों में भारत और चीन के संबंधों में काफी सुधार आया है। अब इसकी वजह सामने आई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत को एक गुप्त पत्र लिखा था। ये पत्र मार्च में अमेरिकी टैरिफ से पैदा हुई अनिश्चितताओं के बीच लिखा गया था। चीनी राष्ट्रपति ने ये अपनी भारतीय समकक्ष द्रौपदी मुर्मू को लिखा था।

रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी को भी थी मामले की जानकारी ब्लूमबर्ग ने एक भारतीय अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि मार्च में ये पत्र भेजा गया था। इसमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की संभावनाओं पर विचार करने की बात कही गई थी। पत्र में उन सभी अमेरिकी समझौतों पर चिंता व्यक्त की गई थी, जो चीनी हितों को प्रभावित कर सकते थे। सूत्र ने बताया कि इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दे दी गई थी।

भारत भारत ने जून में शुरू किए प्रयास अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा था कि भारत ने जून में चीन के साथ संबंध बेहतर करने के प्रयास किए थे। उस समय अमेरिका के साथ भारत की व्यापार वार्ता तनावपूर्ण हो रही थी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत-पाकिस्तान में युद्धविराम कराने का दावा कर रहे थे। इससे भारत नाराज था। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल चीन गए थे।