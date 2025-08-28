नोएडा दहेज हत्याकांड: डॉक्टरों का दावा, निक्की ने कहा था- सिलेंडर फटने से जली
क्या है खबर?
ग्रेटर नोएडा के चर्चित दहेज हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब डॉक्टरों ने दावा किया है कि पीड़िता निक्की भाटी ने मरने से ठीक पहले उनसे कहा था कि घर में सिलेंडर फटने से आग लगने के कारण वह झुलस गई थी। फोर्टिस अस्पताल के एक डॉक्टर और एक नर्स ने पुलिस को दिए बयान में यह खुलासा किया है। जलने के बाद निक्की को इसी अस्पताल में लाया गया था।
बयान
अस्पताल के मेमो में भी सिलेंडर फटने का जिक्र
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, अपने बयानों में डॉक्टर और नर्स दोनों ने कहा कि जब निक्की को अस्पताल लाया गया था, तो वह बात कर रही थी। फोर्टिस अस्पताल के मेमो में लिखा गया है, "घर पर गैस सिलेंडर फटने से मरीज काफी गंभीर रूप से जल गया है।" अस्पताल के CCTV फुटेज में दिख रहा है कि निक्की को उसका पड़ोसी देवेंद्र अस्पताल लाया था। कार में निक्की, उसकी सास और ससुर भी बैठे थे।
पुलिस
पुलिस का क्या कहना है?
पुलिस को निक्की के घर पर गैस सिलेंडर फटने का कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि उसने घटनास्थल से एक लाइटर और ज्वलनशील पदार्थ से भरा एक डिब्बा जरूर बरामद किया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि निक्की ने डॉक्टरों को सिलेंडर से झुलसने का बयान खुद की मर्जी से दिया या उसे ऐसा कहने के लिए मजबूर किया गया था।
आरोप
निक्की के मायके वालों पर भी लगे प्रताड़ना के आरोप
बीते दिन निक्की की भाभी मीनाक्षी ने आरोप लगाए थे कि उससे भी ससुराल वालों ने पैसे मांगे थे और कथित तौर पर मारपीट की थी। मीनाक्षी का कहना है कि उनके परिवार ने दहेज में एक कार दी थी, लेकिन ससुराल वालों ने इसे 'अशुभ' बताकर बेच दिया। इसके बाद निक्की के परिवार ने स्कॉर्पियो के नए मॉडल और नकदी की मांग की थी। मीनाक्षी ने आरोप लगाया कि मना करने पर ससुराल वालों ने उसे मायके भेज दिया।
मामला
क्या है निक्की की हत्या का मामला?
ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 21 अगस्त को निक्की की कथित तौर पर उसके ससुरालवालों ने आग लगाकर हत्या कर दी थी। इसका वीडियो भी सामने आया था। बाद में पुलिस ने निक्की के पति विपिन को एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली मारकर पकड़ा था। निक्की की सास दया, ससुर सतवीर और जेठ रोहित भाठी को भी गिरफ्तार किया गया है। मामले को लेकर देशभर में खूब आक्रोश देखने को मिला था।