नोएडा दहेज हत्याकांड: डॉक्टरों का दावा, निक्की ने कहा था- सिलेंडर फटने से जली

ग्रेटर नोएडा के चर्चित दहेज हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब डॉक्टरों ने दावा किया है कि पीड़िता निक्की भाटी ने मरने से ठीक पहले उनसे कहा था कि घर में सिलेंडर फटने से आग लगने के कारण वह झुलस गई थी। फोर्टिस अस्पताल के एक डॉक्टर और एक नर्स ने पुलिस को दिए बयान में यह खुलासा किया है। जलने के बाद निक्की को इसी अस्पताल में लाया गया था।

बयान अस्पताल के मेमो में भी सिलेंडर फटने का जिक्र इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, अपने बयानों में डॉक्टर और नर्स दोनों ने कहा कि जब निक्की को अस्पताल लाया गया था, तो वह बात कर रही थी। फोर्टिस अस्पताल के मेमो में लिखा गया है, "घर पर गैस सिलेंडर फटने से मरीज काफी गंभीर रूप से जल गया है।" अस्पताल के CCTV फुटेज में दिख रहा है कि निक्की को उसका पड़ोसी देवेंद्र अस्पताल लाया था। कार में निक्की, उसकी सास और ससुर भी बैठे थे।

पुलिस पुलिस का क्या कहना है? पुलिस को निक्की के घर पर गैस सिलेंडर फटने का कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि उसने घटनास्थल से एक लाइटर और ज्वलनशील पदार्थ से भरा एक डिब्बा जरूर बरामद किया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि निक्की ने डॉक्टरों को सिलेंडर से झुलसने का बयान खुद की मर्जी से दिया या उसे ऐसा कहने के लिए मजबूर किया गया था।