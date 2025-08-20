भारत-चीन करेंगे सीमा का स्थायी सीमांकन; भूमि व्यापार, वीजा और सीधी उड़ानों पर भी बनी सहमति

सीमा कई चरणों में सुलझाया जाएगा सीमा विवाद हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और वांग यी के बीच भारत-चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता के 24वें दौर के दौरान दोनों पक्षों ने इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। इसके लिए भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC) के तहत एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह की स्थापना की जाएगी, जिसका नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव करेंगे। फिर कम विवादित क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इनका सीमांकन होगा।

व्यापार भूमि व्यापार फिर होगा शुरू दोनों देश 3 पारंपरिक दर्रों- लिपुलेख, शिपकी ला और नाथू ला के जरिए सीमा व्यापार को फिर से शुरू करेंगे। ये मार्ग लंबे समय से स्थानीय वाणिज्य और सीमा पार आदान-प्रदान से जुड़े रहे हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन के आक्रामक रुख और 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद ये रास्ते बंद कर दिए गए थे। इनका फिर से खुलना स्थानीय लोगों के रोजगार और आर्थिक हालात के लिहाज से बेहद अहम है।

उड़ान सीधी उड़ानें भी होंगी शुरू दोनों देशों के बीच सीधी विमान सेवा फिर शुरू होगी। हालांकि, अभी तक इसकी कोई समयसीमा नहीं आई है। चीन लंबे समय से सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने की मांग कर रहा था। भारत और चीन ने सीधी उड़ानें 'शीघ्रतम' शुरू करने पर सहमति जताई है। दोनों देश आने वाले दिनों में संपर्क को संस्थागत बनाने के लिए एक अद्यतन हवाई सेवा समझौते पर भी हस्ताक्षर कर सकते हैं।

खनिज दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति शुरू करेगा चीन चीन भारत को खाद, दुर्लभ खनिज और सुरंग खोदने वाली मशीनों (TBM) की आपूर्ति बहाल करेगा। चीन ने जुलाई में खाद और दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति रोक दी थी। इसकी वजह से भारत के कृषि, ऑटोमोबाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पर असर पड़ रहा था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले महीने अपनी चीन यात्रा के दौरान अपने समकक्ष यी के साथ यूरिया, NPK और DAP, दुर्लभ खनिजों और TBM की आपूर्ति का मुद्दा उठाया था।