करिश्मा कपूर के वकील बोले- ये कैसी बकवास है? कोई उन पर एहसान नहीं कर रहा

दिग्गज कारोबारी संजय कपूर की 30 हजार करोड़ी संपत्ति पर विवाद जारी है। इस मामले में संजय की पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर और उनकी विधवा प्रिया सचदेव आमने-सामने हैं। हालांकि, ये पहले ही साफ हो चुका था कि करिश्मा को संजय की संपत्ति में से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उनके बच्चे वसीयत के हकदार हैं। बहरहाल, इस बीच अब करिश्मा की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि उन्हें संजय की संपत्ति में से एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए।

अधिकार अपने बच्चों के कानूनी अधिकारों के लिए लड़ रहीं करिश्मा कोर्ट में करिश्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील महेश जेठमलानी ने कहा, "करिश्मा कपूर को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वो बस अपने बच्चों की भविष्य की सुरक्षा और उनके हक के लिए ये लड़ाई लड़ रही हैं। वो इतना चाहती हैं कि उन्हें वो अधिकार मिले, जो संजय चाहते थे और उन्होंने ट्रस्ट लीड और वसीयत में तय किए थे।" वकील ने संजय की पूरी संपत्ति प्रिया को मिलने पर भी सवाल उठाए।

हिस्सेदारी वकील बोले- प्रिया के साथ-साथ करिश्मा के बच्चे भी बराबर के हकदार जेठमलानी ने आगे कहा, "सारी संपत्ति प्रिया के पास क्यों जाए? संजय कपूर की मां और उनके दोनों बच्चे भी तो बराबर के वारिस हैं। उन्होंने दलील दी कि सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए।" पिछले दिनों प्रिया सचदेव के वकील ने दावा किया कि करिश्मा और संजय के बच्चों कियान और समायरा को वसीयत से बाहर नहीं रखा गया है और उन्हें 1,900 करोड़ दिए जा रहे हैं। अब इस पर भी वकील ने दो टूक जवाब दिया है।