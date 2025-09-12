'मिराई' से धमाकेदार वापसी करने वाले तेजा सज्जा कौन हैं? फिल्म ने आते ही मचाई धूम

साउथ के अभिनेता तेजा सज्जा की 40 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ' हनु-मान ' ने 350 करोड़ रुपये कमाकर बॉक्स ऑफिस पर तूफान उठा दिया था। अब ऐसा ही तहलका मचा रही है तेजा की कम बजट में बनी शानदार VFX वाली 'मिराई', जिसे देख लोग कह रहे हैं कि इसके टिकट पर खर्च किया गया एक-एक पैसा वसूल हो जाएगा। उधर फिल्म की जान तेजा के तो कहने ही क्या। आइए तेजा सज्जा के बारे में जानें सबकुछ।

शुरुआत 2 साल की उम्र में पहली बार की एक्टिंग तेजा तेलुगू सिनेमा से जुड़े हुए हैं। 1995 में हैदराबाद में जन्में अभिनेता ने वहीं से पढ़ाई पूरी की है। नन्ही उम्र में ही उन्होंने अभिनय जगत में कदम रख दिया था। चिरंजीवी की फिल्म 'चूडालानी' से तेजा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और उस वक्त उनकी उम्र महज 2 साल थी। उन्होंने कई सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से ज्यादातर का निर्माण सी. अश्विनी दत्त द्वारा वैजयंती मूवीज के बैनर तले हुआ था।

फिल्म बतौर लीड हीरो ये थी अभिनेता की पहली फिल्म 30 साल के तेजा दर्जनों तेलुगू फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। हालांकि, साल 2021 में उन्हें लीड रोल वाली फिल्म मिली थी। फिल्म का नाम 'जॉम्बी रेड्डी' था। इसका निदेशन प्रशांत वर्मा ने किया था। हालांकि, इसके बाद भी उन्हें कई फिल्मों में देखा गया, लेकिन साल 2024 में आई उनकी फिल्म 'हनु-मान' उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई, जिसने आते ही बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई।

सफलता बॉक्स ऑफिस पर खूब गरजी थी तेजा की 'हनु-मान' दक्षिण भारतीय सिनेमा की फिल्म 'हनु-मान' के रिलीज से पहले तक कोई हवा नहीं थी, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो लोगों ने इसे जमकर पसंद किया। यही कारण है कि 40 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 350 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया था। फिल्म के निर्देशक प्रशांत वर्मा ने अपनी कला का जादू दिखाया और इस फिल्म को आम जन तक पहुंचाकर देशभर के दर्शकों से खूब वाहवाही लूटी।