करिश्मा कपूर के बच्चों ने सौतेली मां पर लगाया जालसाजी का आरोप, पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट

करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नई खबर है कि अब करिश्मा के बच्चों समायरा कपूर और कियान कपूर ने पिता की संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपनी सौतेली मां प्रिया सचदेव पर जालसाजी का आरोप लगाया है। आइए जानें क्या है पूरा विवाद।

याचिकाब संजय कपूर की वसीयत को अदालत में चुनौती संजय की संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए करिश्मा के बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों बच्चों ने एक याचिका दायर कर अपने पिता की वसीयत को चुनौती दी है। उनकी इस अर्जी पर 10 सितंबर को सुनवाई होनी है। समायरा और किआन ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें 21 मार्च, 2025 की वसीयत को उन्होंने संदिग्ध, जाली और फर्जी बताया है।

आरोप प्रिया ने बनवाए जाली दस्तावेज? करिश्मा के बच्चों की ओर से जो याचिका दायर की गई है, उसमें कहा गया है कि उनके पिता द्वारा कथित रूप से बनाई गई वसीयत कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि जाली और मनगढ़ंत है। करिश्मा के बच्चों ने याचिका में प्रिया पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 7 हफ्तों तक संजय कपूर की वसीयत छुपाकर रखी। उन्हें मूल दस्तावेज नहीं दिखाए गए और ना ही नहीं दस्तावेजों की कोई कॉपी दी गई।

हिस्सा करिश्मा को नहीं मिलेगा कुछ संजय के निधन के बाद से ही उनकी 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया था। कहा गया कि उनकी पूर्व पत्नी करिश्मा भी उनकी संपत्ति की हकदार होंगी। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रॉपर्टी में से करिश्मा को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कहा जा रहा था कि उनके बच्चे समायरा और कियान इस संपत्ति के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। हालांकि, अब इस वसीयत पर बवाल और बढ़ गया है।

मौत इस साल 12 जून को हुई थी संजय की मौत बता दें कि 12 जून, 2025 को ब्रिटेन में संजय की अचानक मौत हो गई थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पोलो खेलते हुए बिजनेसमैन ने मधुमक्खी निगल ली थी, जिसके बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और हार्ट अटैक के बाद उनकी मौत हो गई। संजय की मौत के 1 हफ्ते बाद दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार संस्कार किया गया था जिसमें करिश्मा अपने बच्चों समेत शरीक हुई थीं।