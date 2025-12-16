IPL 2026 नीलामी: जानिए कूपर कॉनॉली को किस टीम ने 3 करोड़ रुपये में खरीदा
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की छोटी नीलामी में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी कूपर कॉनॉली को पंजाब किंग्स ने 3 करोड़ रुपये में खरीदा है। इस 22 साल के युवा खिलाड़ी ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था। कॉनॉली पहली बार IPL में खेलते हुए नजर आएंगे। घरेलू क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने कई कमाल के प्रदर्शन किए हैं। वह अभी बिग बैश लीग (BBL) में पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए खेल रहे हैं।
आंकड़े
टी-20 क्रिकेट में ऐसे हैं कॉनॉली के आंकड़े
कॉनॉली ने अब तक 36 टी-20 मुकाबले खेले हैं। इसकी 29 पारियों में 33.57 की औसत से 705 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 136.36 की रही है। इस खिलाड़ी के बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 66 रन रहा है। गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने 21 पारियों में 26.76 की औसत से 13 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/25 का रहा है। ऑस्ट्रेलिया के लिए इस खिलाड़ी ने 6 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं।
जानकारी
BBL में ऐसा रहा है कॉनॉली का प्रदर्शन
कॉनॉली ने BBL में 26 मुकाबले खेले हैं और 39.75 की औसत और 140.39 की स्ट्राइक रेट से 636 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 66 रन है। गेंदबाजी में उन्होंने 22.41 की औसत से 12 विकेट लिए।