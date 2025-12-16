IPL 2026 नीलामी: जानिए कूपर कॉनॉली को किस टीम ने 3 करोड़ रुपये में खरीदा 

आंकड़े

टी-20 क्रिकेट में ऐसे हैं कॉनॉली के आंकड़े

कॉनॉली ने अब तक 36 टी-20 मुकाबले खेले हैं। इसकी 29 पारियों में 33.57 की औसत से 705 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 136.36 की रही है। इस खिलाड़ी के बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 66 रन रहा है। गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने 21 पारियों में 26.76 की औसत से 13 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/25 का रहा है। ऑस्ट्रेलिया के लिए इस खिलाड़ी ने 6 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं।