पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रहों की बढ़ती संख्या के साथ टकराने के खतरे भी पैदा हो रहे हैं

सौर तूफान से 2.8 दिनों में टकरा जाएंगे उपग्रह, नए शोध में किया दावा

क्या है खबर?

तीव्र सौर तूफान की स्थिति में मौजूदा विशाल उपग्रह सिस्टम कुछ ही दिनों में ध्वस्त हो सकता है। एक नए शोध पत्र में यह दावा किया गया है। पृथ्वी की निचली कक्षा में कई उपग्रह कार्यरत हैं, जिससे यह बेहद भीड़-भाड़ वाली स्थिति है। वैज्ञानिक पृथ्वी से इन उपग्रहों को नियंत्रित करते हैं, ताकि उनके बीच टकराव न हो। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कहा है कि कुछ विशेष परस्थितियां इन उपग्रहों के टकराने का कारण बन सकती हैं।