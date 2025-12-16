LOADING...
मुस्तफिजुर रहमान को KKR ने खरीदा (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026 नीलामी: मुस्तफिजुर रहमान को KKR ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा 

लेखन अंकित पसबोला
Dec 16, 2025
07:18 pm
क्या है खबर?

अबू धाबी में हो रही इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान पर बड़ा दांव लगाया। इस बांग्लादेशी तेज गेंदबाज को KKR ने 9.20 करोड़ रुपये में अपने साथ शामिल किया। बता दें कि मुस्तफिजुर ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था। नीलामी में उन पर चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने भी दिलचस्पी दिखाई थी। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

करियर 

ऐसा रहा है मुस्तफिजुर का IPL करियर 

मुस्तफिजुर ने IPL 2016 में अपना पहला मुकाबला खेला था। उन्होंने 60 मुकाबले खेले हैं। इसकी 60 पारियों में 28.44 की औसत और 8.14 की इकॉनमी रेट के साथ 65 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल भी लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/29 का रहा है। मुस्तफिजुर IPL 2025 में DC की टीम का हिस्सा रहे थे। टी-20 क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 387 विकेट लिए हैं।

करियर 

बांग्लादेश से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट 

मुस्तफिजुर ने फिलहाल 126 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 125 पारियों में 20.96 की औसत के साथ 158 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 2 मैचों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 10 रन देते हुए 6 विकेट लेना रहा है। वह 150+ टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले इकलौते बांग्लादेशी हैं। बता दें कि शाकिब अल हसन ने 149 विकेट अपने नाम किए हुए हैं।

