मुस्तफिजुर रहमान को KKR ने खरीदा (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026 नीलामी: मुस्तफिजुर रहमान को KKR ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा

लेखन अंकित पसबोला 07:18 pm Dec 16, 202507:18 pm

अबू धाबी में हो रही इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान पर बड़ा दांव लगाया। इस बांग्लादेशी तेज गेंदबाज को KKR ने 9.20 करोड़ रुपये में अपने साथ शामिल किया। बता दें कि मुस्तफिजुर ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था। नीलामी में उन पर चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने भी दिलचस्पी दिखाई थी। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।