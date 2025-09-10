करिश्मा कपूर के बच्चों ने मांगा अपना हिस्सा, प्रिया सचदेव बोलीं- 15 साल से कहां थे?

संजय कपूर की 3 हजार करोड़ी संपत्ति पर विवाद बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों संजय की पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। उन्होंने अपनी सैतेली मां प्रिया सचदेव पर वसीयत में जालसाजी का आरोप लगाया है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया को 2 हफ्ते में संपत्तियों की एक सूची देने का आदेश दिया है। इस बाबत प्रिया को समन जारी किया गया है।

आरोप पूरी दौलत पर कब्जा करना चाह रहीं प्रिया? संजय के निधन के बाद से करिश्मा-प्रिया उनकी प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। संजय से शादी के बाद करिश्मा को 2 बच्चे समायरा और कियान हुए थे। पिता की संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए दोनों बच्चे दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, जिसके बाद ये विवाद और गहरा गया है। करिश्मा के बच्चों ने आरोप लगाया है कि प्रिया ने उनके दिवंगत पिता की वसीयत में हेरा-फेरी की है ताकि पूरी दौलत पर कब्जा किया जा सके।

सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई कोर्ट ने इस पर प्रिया के पक्ष से संजय की संपत्ति का पूरा ब्योरा मांगा है। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होनी है। करिश्मा के बच्चों ने प्रिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें कोर्ट में घसीटा है। प्रिया की ओर से वकील ने कोर्ट में कहा, "मृत्यु के समय वो कानूनन उनकी पत्नी थीं। अब ये प्यार और नजदीकियों का दावा- ये सब तब कहां था, जब उन्होंने (करिश्मा) सुप्रीम कोर्ट तक तलाक की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी।"

दावा 1,900 करोड़ रुपये दे तो दिए- प्रिया प्रिया ने वकील के हवाले से कहा, "ऐसा नहीं कि ये लोग सड़क पर आ गए हैं। 15 साल तक ये कहीं दिखाई नहीं दिए। मैं विधवा हूं। मैं उनकी अंतिम वैध पत्नी के तौर पर थी, तब आप कहां थीं? आपके पति आपको कई साल पहले छोड़कर चले गए थे।" प्रिया के वकील ने दावा किया कि संजय के एक ट्रस्ट के दस्तावेजों के तहत 1,900 करोड़ रुपये की संपत्ति करिश्मा के बच्चों के नाम कर दी गई थी।

निधन कब हुआ था संजय का निधन? संजय कपूर का निधन 12 जून 2025 को हुआ था और तब से उनकी संपत्ति पर विवाद बना हुआ है। इससे पहले कहा गया था कि करिश्मा अपने पूर्व पति की संपत्ति पर हक पाने के लिए कानूनी सलाह ले रही थीं। संपत्ति को लेकर चल रही बातचीत में एक और मोड़ तब आया, जब संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव की बेटी सफीरा ने पर अपना सरनेम चटवाल हटाकर कपूर रख लिया था।