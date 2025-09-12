LOADING...
संजय कपूर की संपत्ति पर भिड़े करिश्मा और प्रिया के वकील, कहा- चिल्लाओ मत; वीडियो वायरल
संजय कपूर की संपत्ति पर विवाद जारी

Sep 12, 2025
05:31 pm
क्या है खबर?

दिग्गज उद्योगपति संजय कपूर के दुनिया को अलविदा किए अभी 4 महीने ही बीते हैं कि उनके परिवार में उनकी 30 हजार करोड़ रुपये की अकूत संपत्ति के बंटवारे का ड्रामा शुरू हो गया है। विवाद संजय की पूर्व पत्‍नी व बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्‍मा कपूर, उनकी विधवा प्रिया सचदेव और उनके बच्‍चों के बीच चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में हाल ही में करिश्मा और प्रिया के वकीलों के बीच गरमागरम बहस हो गई।

वकीलों के बीच हुई तीखी बहस

दिल्ली हाई कोर्ट में 12 सितंबर को उस समय माहौल गर्म हो गया, जब करिश्मा और प्रिया की ओर से पैरवी कर रहे 2 वकीलों के बीच तीखी बहस हो गई। दोनों ने एक-दूसरे पर बहस में बाधा डालने का आरोप लगाया। सामने आए एक 21 सेकंड के वीडियो क्लिप में वकील महेश जेठमलानी और राजीव नायर के बीच तीखी बहस होती दिखाई दे रही है। ये लड़ाई तब शुरू हुई, जब नायर ने जेठमलानी की दलीलों में हस्तक्षेप किया।

कौन कर रहा किसका प्रतिनिधित्व?

जेठमलानी, करिश्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनके बच्चों ने अपने पिता की संपत्ति में 5वां हिस्सा मांगा है। उधर नायर, प्रिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनका दावा है कि संजय ने एक वसीयत छोड़ी है, जिसके अनुसार उनकी पूरी निजी संपत्ति उनके नाम कर दी गई है। वीडियो में जेठमलानी कहते दिख रहे हैं, "सिर्फ इसलिए कि..." उनकी बात खत्म होने से पहले ही नायर कहते हैं, "कृपया मुझे बीच में मत टोकिए, मुझे टोकना पसंद नहीं है।"

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

वकील जेठमलानी भड़ककर कहते हैं, "तो फिर तुम्हें भी अपनी ही दवा चखनी चाहिए और मुझ पर चिल्लाना बंद करो। मुझ पर चिल्लाओ मत। काउंसिल के साथ थोड़ा शिष्टाचार बरतिए। अगर आप चिल्लाएंगे तो आपको सिर्फ सिक्के मिलेंगे।" इस पर वकील नायर कहते हैं, "आपको इसकी आदत नहीं है।" उनकी बात के जवाब में जेठमलानी बोलते हैं, "मैं आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं।" वकीलों के बीच हो रही इस झड़प का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

यहां देखिए वीडियो

पूरा मामला जानिए

करिश्मा कपूर के बच्चों ने संजय की 21 मार्च को जारी की गई कथित वसीयत को चुनौती दी है, जिसमें उनकी सारी निजी संपत्ति उनकी सौतेली मां, प्रिया के नाम कर दी गई थी। बच्चों का आरोप है कि न तो संजय ने कभी इस वसीयत का जिक्र किया और ना ही प्रिया ने कभी इसके बारे में बात की। करिश्मा की बेटी समायरा कपूर ने अपनी मां के माध्यम से ये याचिका दायर की है।