'बिग बॉस 19' के सबसे महंगे खिलाड़ियों से मिलिए, एक को आते ही मिला नया शो 

' बिग बॉस 19 ' आते ही पर्दे पर छा गया है। हर बार की तरह इस बार भी शो में खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है। खाने और नॉमिनेशन को लेकर घरवाले खूब तमाशा कर रहे हैं। पहले ही हफ्ते धमाल मचा रहे 'बिग बॉस 19' में भाग लेने वाले प्रतियोगी 1 हफ्ते की कितनी फीस ले रहे हैं और इस बार कौन-सा खिलाड़ी फीस के मामले में सब पर भारी पड़ा है, आइए जानते हैं।

फीस गौरव की लगी लॉटरी 'बिग बॉस 19' में आते ही अभिनेता गौरव खन्ना की लॉटरी लग गई है। एक तरफ उन्हें मोटी फीस मिल रही है तो वहीं इसी बीच एक नए शो का प्रस्ताव भी उन्हें मिला है। 'बिग बॉस 18' में विवियन डीसेना सबसे महंगे प्रतियोगी थे और इस बार सबसे ज्यादा फीस लेने वाले प्रतियोगी गौरव हैं, जिन्हें हर दिन ढाई लाख रुपये फीस मिल रही है। उनकी हर हफ्ते इससे से 17.5 लाख रुपये की कमाई हो रही है।

साैगात गौरव से किया गया ये वादा इस भारी भरकम रकम के अलावा गौरव से वादा किया गया है कि 'बिग बॉस' खत्म होने के बाद उनके साथ या तो कलर्स या फिर स्टार चैनल पर एक नया शो लाया जाएगा। गौरव ने कुकिंग रिएलिटी शो 'सेलेब्रिटी मास्टरशेफ' जीता था, जिसके बाद उन्होंने 'बिग बॉस 19' में एंट्री की है। गौरव वैसे तो कई साल से टीवी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं, लेकिन उन्हें 'अनुपमा' में निभाए गए अनुज कपाड़िया के किरदार ने घर-घर में मशहूर कर दिया।

अमाल मलिक अमाल हैं शो के दूसरे महंगे प्रतियोगी कई लोगों का ये भी मानना था कि इस बार शो में संगीतकार अमाल मलिक सबसे ज्यादा कमाई कर रहे हैं। हालांकि, उनकी फीस गौरव से कम है। अमाल को 'बिग बॉस 19' में हर दिन 1.25 लाख रुपये और हर हफ्ते 8.75 लाख रुपये मिल रहे हैं। वह इस सीजन के दूसरे सबसे महंगे प्रतियोगी हैं। उधर जाने-माने संगीतकार स्माइल दरबार के बेटे जैद दरबार और टीवी अभिनेत्री अश्नूर कौर को हर हफ्ते 6 लाख रुपये मिल रहे हैं।