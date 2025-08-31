कौन हैं 'बिग बॉस 19' के प्रतियोगी प्रणित मोरे? यहां जानिए उनके बारे में सब कुछ
क्या है खबर?
सलमान खान के लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 19वें सीजन को दर्शक बड़े चाव से देख रहे हैं। अभी शो को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं और इसमें प्रतियोगी के बीच जोरदार झड़प और नोंकझोंक देखने को मिल रही है। इस साल कई बेहतरीन प्रतियोगी घर के सदस्य बने हैं, जिनमें से एक हैं प्रणित मोरे। वह पहले दिन से ही घर से खूब धमाल मचा रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर प्रणित कौन हैं।
पढ़ाई
'महाराष्ट्रीयन भाऊ' के नाम से मशहूर हैं प्रणित
प्रणित पेशे से एक स्टैंड-अप कॉमेडियन, रेडियो जॉकी, कंटेंट क्रिएटर हैं। प्रणित को उनके प्रशंसक 'महाराष्ट्रीयन भाऊ' के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी रचनात्मकता (क्रिएटिविटी) के दम पर खूब सराहना हासिल की है। प्रणित ने अपनी शुरुआत पढ़ाई मुंबई के केजे सोमैया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से पूरी की है। इसके बाद उन्होंने प्रबंधन अध्ययन (बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज) में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वेलिंगकर प्रबंधन विकास एवं अनुसंधान संस्थान से विपणन (मार्केटिंग) में MBA किया।
शुरुआत
प्रणित ने इस तरह रखा कॉमेडी की दुनिया में कदम
प्रणित ने अपने करियर की शुरुआत एक ऑटोमोबाइल शोरूम में सेल्स असिस्टेंट के रूप में की। MBA की पढ़ाई के दौरान उन्होंने कैनवस लाफ क्लब के ओपन माइक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और 'ओपन माइक मावेरिक' का खिताब जीतकर कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा। 2019 से 2023 तक वे मिर्ची FM से जुड़े रहे, जहां बतौर रेडियो जॉकी और कंटेंट क्रिएटर उन्होंने काम किया। इस दौरान उन्होंने फिल्मफेयर मराठी और फिल्मफेयर OTT अवॉर्ड्स जैसे बड़े कार्यक्रमों की मेजबानी की।
कॉमेडी
'बाप को मत सिखा' और 'बैक बेंचर' से मिली लोकप्रियता
साल 2023 में प्रणित ने रेडियो को अलविदा कहकर स्टैंड-अप कॉमेडी को अपना पूरा समय देना शुरू किया। उनके शो 'बाप को मत सिखा' और 'बैक बेंचर' को दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली। सोशल मीडिया पर प्रणित की तगड़ी फैन-फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पर उनके 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अब प्रणित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के जरिए देशभर में अपनी पहचान बना रहे हैं। वह इस शो में लोगों को जमकर हंसा रहे हैं।
विवाद
प्रणित से जुड़े विवाद
फरवरी 2025 में प्रणित मोरे उस समय सुर्खियों में आ गए, जब सोलापुर (महाराष्ट्र) में उनके एक स्टैंड-अप शो के बाद 10-12 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने दावा किया कि प्रणित ने अभिनेता वीर पहाड़िया का मजाक उड़ाया था। इस हमले में प्रणित को चोटें आईं और आयोजन स्थल को भी नुकसान पहुंचा। यह घटना राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई। इसके अलावा प्रणित अपने शो में सलमान पर भी व्यंग्य करते रहे हैं।