श्रीलंका को भेजी गई मानवीय सहायता को हरी झंडी दिखाते मुख्यमंत्री एमके स्टालिन

तमिलनाडु सरकार ने चक्रवात 'दित्वाह' से प्रभावित श्रीलंका को भेजी 950 टन मानवीय सहायता

लेखन भारत शर्मा 07:17 pm Dec 06, 202507:17 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु सरकार ने चक्रवात 'दित्वाह' से हुई तबाही से जूझ रहे श्रीलंका के लिए शनिवार को 950 टन मानवीय सहायता भेजी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस मानवीय सहायता खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। IANS के अनुसार, यह राहत सामग्री चेन्नई और थूथुकुडी बंदरगाहों से भारतीय नौसेना के 2 जहाजों के जरिए भेजी गई है। यह तमिलनाडु द्वारा किसी अंतरराष्ट्रीय आपदा क्षेत्र में भेजी गई सबसे बड़ी एकल सहायता खेपों में से एक है।