बॉलीवुड में पहली बार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की नई फिल्म 'फरार' में 'मनी हाइस्ट' का तड़का

नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम उन अभिनेताओं में शामिल हैं, जो हर किरदार में जान फूंक देते हैं। पिछली बार उन्हें आयुष्मान खुराना अभिनीत फिल्म 'थामा' में देखा गया था और इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में अपने किरदार के लिए भी उन्होंने खूब वाहवाही लूटी थी। अब बॉलीवुड के दमदार अभिनेताओं में से एक नवाजुद्दीन ने फिल्म 'फरार' साइन कर ली है, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कलाकार पार्थ भालेराज और त्रिशा थोसर से हाथ मिलाया है।

स्तर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बन रही नवाज की फिल्म फिल्मकार और लेखक कुशाग्र शर्मा फिल्म के निर्देशक हैं। नवाज़ुद्दीन की ये फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई गई है। मतलब फिल्म की सिनेमैटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक, विजुअल्स, ये सब अंतरराष्ट्रीय फिल्मों जैसा है। इसमें हॉलीवुड के मशहूर कलाकार इलिया वोलोक भी होंगे, जो 'मिशन इम्पॉसिबल' जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं, वहीं सुपरहिट शो 'मनी हाइस्ट' के संगीतकार और स्पैनिश कंपोजर इवान लाकामारा ने पहली बार किसी हिंदी फिल्म के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक और एक हिंदी गाना तैयार किया है।

स्टारकास्ट 'फरार' में दिखेंगे दमदार सितारे ये फिल्म सिर्फ बड़े नामों का मेल नहीं है, बल्कि दमदार कलाकारों का ऐसा संगम है, जो इसे और भी खास बना देता है। 'फरार' में 3 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, पार्थ और त्रिशा के साथ एक और बेहतरीन अभिनेत्री निमिषा सजयन भी जुड़ी हैं, जो कई दफा अपनी उम्दा अदाकारी से समीक्षकों का दिल चुकी हैं। 'फरार' में इतने मजबूत कलाकारों की मौजूदगी फिल्म के स्तर और उम्मीदों को कई गुना बढ़ा देती है।

बयान क्या बोले फिल्म के निर्देशक? कुशाग्र ने हिन्दुस्तान टाइम्स को बताया, "त्रिशा थोसर, जो सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं, नवाज़ुद्दीन की बेटी का किरदार निभा रही हैं। पार्थ फिल्म में नवाज़ुद्दीन के छात्र बने हैं। उन्होंने मराठी फिल्मों में बढ़िया काम किया है। नवाज़ुद्दीन फिल्म में भौतिक विज्ञान के शिक्षक बने हैं और मलयालम फिल्मों की दमदार अभिनेत्री निमिषा सजयन उनकी पत्नी की भूमिका में हैं। ऐसे कलाकारों का साथ आना बहुत फायदेमंद है। इनसे फिल्म और मजबूत बन जाती है।"

