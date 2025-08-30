'बिग बॉस 19': धमाकेदार होगा वीकेंड का वार, कौन होगा सलमान खान के गुस्से का शिकार?

फटकार प्रणीत मोरे से अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे सलमान सामने आए प्रोमो के मुताबिक, सलमान स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरे को जमकर फटकार लगाने वाले हैं। दरअसल, प्रणीत ने अपने एक शो में सलमान का मजाक उड़ाया था। उन्हीं चुटकुलों पर सलमान, प्रणीत को खरी-खोटी सुनाएंगे। प्रोमो में देखने को मिल रहा है कि सलमान की डांट सुनकर तान्या मित्तल से लेकर बसीर अली तक की सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है। प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हाे रहा है और सलमान के फैंस खूब मजे ले रहे हैं।

लताड़ आपको नीचे नहीं गिरना चाहिए- सलमान प्रोमो में सलमान कहते हैं, "प्रणीत स्टैंडअप कॉमिडियन। मुझे पता है आपने मेरे ऊपर क्या क्या बोला है, जो सही नहीं है। जोक्स जो आपने मारे हैं मेरे ऊपर, अगर आप मेरी जगह होते और मैं अंदर आपकी जगह होता तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते, लेकिन आपको लोगों को हंसवाना था मेरा नाम इस्तेमाल करके आपने वो किया। मुझे लगता है कि आपको नीचे नहीं गिरना चाहिए।" इस पर एक ने लिखा, 'प्रणीत तो गया। इसी पल का इंतजार था।'

