LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'बिग बॉस 19': धमाकेदार होगा वीकेंड का वार, कौन होगा सलमान खान के गुस्से का शिकार?
'बिग बॉस 19': धमाकेदार होगा वीकेंड का वार, कौन होगा सलमान खान के गुस्से का शिकार?
'बिग बॉस 19': खास होगा शो के पहला वीकेंड का वार

'बिग बॉस 19': धमाकेदार होगा वीकेंड का वार, कौन होगा सलमान खान के गुस्से का शिकार?

लेखन नेहा शर्मा
Aug 30, 2025
03:04 pm
क्या है खबर?

'बिग बॉस' के शौकीनों को वीकेंड का खासतौर से बड़ा इंतजार होता है। दरअसल, शनिवार और रविवार को शो के होस्ट सलमान खान सेट पर आते हैं और एक हफ्ते की रिपोर्ट के हिसाब से घरवालों की तारीफ के साथ-साथ उनकी क्लास भी लगाते हैं। अब वीकेंड का वार का प्रोमो रिलीज हो गया है, जिससे इतना तो साफ हो गया है कि सलमान के आते ही घर का तापमान फिर बढ़ने वाला है।

फटकार

प्रणीत मोरे से अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे सलमान

सामने आए प्रोमो के मुताबिक, सलमान स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरे को जमकर फटकार लगाने वाले हैं। दरअसल, प्रणीत ने अपने एक शो में सलमान का मजाक उड़ाया था। उन्हीं चुटकुलों पर सलमान, प्रणीत को खरी-खोटी सुनाएंगे। प्रोमो में देखने को मिल रहा है कि सलमान की डांट सुनकर तान्या मित्तल से लेकर बसीर अली तक की सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है। प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हाे रहा है और सलमान के फैंस खूब मजे ले रहे हैं।

लताड़

आपको नीचे नहीं गिरना चाहिए- सलमान

प्रोमो में सलमान कहते हैं, "प्रणीत स्टैंडअप कॉमिडियन। मुझे पता है आपने मेरे ऊपर क्या क्या बोला है, जो सही नहीं है। जोक्स जो आपने मारे हैं मेरे ऊपर, अगर आप मेरी जगह होते और मैं अंदर आपकी जगह होता तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते, लेकिन आपको लोगों को हंसवाना था मेरा नाम इस्तेमाल करके आपने वो किया। मुझे लगता है कि आपको नीचे नहीं गिरना चाहिए।" इस पर एक ने लिखा, 'प्रणीत तो गया। इसी पल का इंतजार था।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए प्रोमो

सराहना

तान्या की तारीफ के कसीदे पढ़ेंगे सलमान

शनिवार यानी 30 अगस्त को वीकेंड के वार का पहला दिन है और 'बिग बॉस 19' के मंच पर सलमान को देखने के लिए प्रशंसक बड़े उतावले हाे रहे हैं। उधर वीकेंड के वार में सलमान सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल की खूब तारीफ करने वाले हैं। वही तान्या , जो शो में लगातार ऐसे बयान दे रही हैं, जिसके चक्कर में उन पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। कोई उन्हें फर्जी कह रहा है कोई घमंडी।

मनोरंजन

घर में इस हफ्ते किसने किया जनता का सबसे ज्यादा मनोरंजन?

तान्या की सलमान जमकर तारीफ करने वाले हैं। वह कहेंगे कि वो बहुत अच्छा खेल रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि सलमान, तान्या को ये भी कहने वाले हैं कि उन्होंने इस हफ्ते लोगों का सबसे ज्यादा मनोरंजन किया है। अब तान्या की हरकतों से भले ही घरवाले चिढ़े हुए हों, लेकिन कोई शक नहीं कि उनकी मौजूदगी शो की TRP खूब बढ़ रही है। कुछ तो उन्हें TRP क्वीन बता रहे हैं।