मिचेल स्टार्क बनाम वसीम अकरम: जानिए टेस्ट क्रिकेट में किसके आंकड़े हैं बेहतर 

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क टेस्ट क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने ब्रिस्बेन के गाबा में एशेज के दूसरे टेस्ट के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। स्टार्क ने पाकिस्तान के महान गेंदबाज वसीम अकरम के 414 विकेटों के रिकॉर्ड को तोड़ा। इंग्लैंड की पहली पारी में स्टार्क ने 6/75 के शानदार आंकड़े दर्ज किए। ऐसे में आइए स्टार्क और अकरम के आंकड़ों की तुलना करते हैं।

आंकड़े बाएं हाथ के सिर्फ 2 तेज गेंदबाजों ने लिए हैं 400 से ज्यादा विकेट स्टार्क ने साल 2011 में गाबा के मैदान पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। वे 400 से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले सिर्फ 2 बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों में शामिल हैं। अकरम ने 104 मैचों में 414 विकेट लिए थे। स्टार्क ने 102 टेस्ट खेलकर अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा और अब उनके नाम कुल 418 विकेट हैं। इस उपलब्धि के साथ स्टार्क सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में 15वें स्थान पर पहुंच गए।

औसत अकरम का औसत है बेहतर अकरम ने अपने ज्यादातर टेस्ट पाकिस्तान में खेले, जहां पिचें स्पिन गेंदबाज़ों के अनुकूल होती हैं। इसके विपरीत, स्टार्क ने अधिकतर मैच ऑस्ट्रेलिया की तेज और उछालभरी विकेटों पर खेले। इसके बावजूद अकरम की गेंदबाजी औसत 23.62 स्टार्क के 26.43 से कहीं बेहतर है। हालांकि, स्ट्राइक रेट में स्टार्क आगे हैं। अकरम हर 54.6 गेंद पर विकेट लेते थे, जबकि स्टार्क औसतन हर 46.3 गेंद पर सफलता हासिल करते हैं।

Advertisement

हॉल किसके नाम है सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल? गाबा टेस्ट के दौरान स्टार्क ने अपने टेस्ट करियर का 18वां 5 विकेट हॉल लिया। वहीं, अकरम ने 25 बार 5 या उससे ज्यादा विकेट हासिल किए हैं। 4 विकेट लेने के मामले में दोनों दिग्गज खिलाड़ी बराबरी पर हैं। दोनों के नाम 20-20 बार यह उपलब्धि दर्ज है। हालांकि, 10 विकेट वाले मैचों में अकरम आगे हैं। स्टार्क ने 3 बार यह कारनामा किया है, जबकि अकरम ने 5 बार एक ही मैच में 10 विकेट लिए हैं।

Advertisement