'क्योंकि सास भी...' का दूसरे ही हफ्ते काम-तमाम, 'अनुपमा' फिर हुआ पहले नंबर पर विराजमान
क्या है खबर?
एकता कपूर के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को पिछले दिनों खूब ट्रोल किया गया। शो की मुख्य अभिनेत्री स्मृति ईरानी की जगह उनकी बॉडी डबल का इस्तेमाल करने पर लोगों ने निर्माताओं को खूब खरी-खोटी सुनाई। फैंस ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर स्मृति को एक्टिंग करनी ही नहीं थी तो उन्होंने शो में वापसी क्यों की। बहरहाल, ये शो अपनी लॉन्चिंग के दूसरे ही हफ्ते में TRP रेस में बुरी तरह पिछड़ गया है।
अनुपमा
'अनुपमा' ने फिर मारी बाजी
बार्क हर सप्ताह TRP की सूची जारी करता है, जिससे पता चलता है कि कौन-सा टीवी शो कितने पानी में है। इस सप्ताह भी बार्क ने TRP लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें अक्सर सबसे ऊपर रहने वाले रूपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' ने फिर नंबर 1 पर धाक जमा ली, लेकिन 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' की रेटिंग लुढ़की हुई नजर आई। आलम यह है कि ये TRP की सूची में लुढ़ककर चौथे स्थान पर आ गया।
धारावाहिक
ये 3 शो रहे आगे
'अनुपमा' ने इस हफ्ते नंबर 1 पर धाक जमा ली है। राजन शाही का ये धारावाहिक 2.2 रेटिंग के साथ पहले नंबर पर काबिज हो गया है।। राजन शाही का धारावाहिक 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को इस बार नंबर 2 का स्थान मिला, वो भी 2.1 रेटिंग के साथ। इस बार तो शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' तीसरे स्थान पर आ गया। इसने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को मात देकर 2.1 रेटिंग हासिल की है।
रेटिंग
दूसरे हफ्ते 'क्योंकि सास.. ' को मिली बस इतनी रेटिंग
स्मृति का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' पिछले हफ्ते बंपर रेटिंग के साथ पहले स्थान पर बैठा हुआ था। अब 31वें हफ्ते में इस धारावाहिक को मुंह की खानी पड़ी। दरअसल, 'क्योंकि सास...' चौथे स्थान पर आ गया है। हैरानी की बात यह है कि पहले हफ्ते 2.3 रेटिंग पाने वाले इस शो को अपनी रिलीज के दूसरे हफ्ते 1.8 रेटिंग मली है। ये न सिर्फ स्मृति, बल्कि एकता के लिए भी बड़ा झटका है।
नाराजगी
'क्योंकि सास...' में स्मृति को देख ठनका लोगों का माथा
अब देखना होगा कि 'क्योंकि सास...' को TRP सूची में सबसे ऊपर लाने के लिए अब एकता क्या पैंतरा अपनाती हैं। शो के हालिया एपिसोड में स्मृति को देख दर्शकों का माथा ठनक गया। दरअसल, लोगों का कहना है कि शो में उनकी बॉडी डबल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, जो अखर रहा है। दर्शकों ने तंज कसते हुए एकता और स्मृति को ये तक कह दिया था कि शो बनाने की जरूरत ही क्या थी।