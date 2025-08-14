'क्योंकि सास भी...' का दूसरे ही हफ्ते काम-तमाम, 'अनुपमा' फिर हुआ पहले नंबर पर विराजमान

धारावाहिक ये 3 शो रहे आगे 'अनुपमा' ने इस हफ्ते नंबर 1 पर धाक जमा ली है। राजन शाही का ये धारावाहिक 2.2 रेटिंग के साथ पहले नंबर पर काबिज हो गया है।। राजन शाही का धारावाहिक 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को इस बार नंबर 2 का स्थान मिला, वो भी 2.1 रेटिंग के साथ। इस बार तो शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' तीसरे स्थान पर आ गया। इसने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को मात देकर 2.1 रेटिंग हासिल की है।

रेटिंग दूसरे हफ्ते 'क्योंकि सास.. ' को मिली बस इतनी रेटिंग स्मृति का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' पिछले हफ्ते बंपर रेटिंग के साथ पहले स्थान पर बैठा हुआ था। अब 31वें हफ्ते में इस धारावाहिक को मुंह की खानी पड़ी। दरअसल, 'क्योंकि सास...' चौथे स्थान पर आ गया है। हैरानी की बात यह है कि पहले हफ्ते 2.3 रेटिंग पाने वाले इस शो को अपनी रिलीज के दूसरे हफ्ते 1.8 रेटिंग मली है। ये न सिर्फ स्मृति, बल्कि एकता के लिए भी बड़ा झटका है।