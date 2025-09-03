अभिनेता आशीष कपूर रेप के आरोप में गिरफ्तार, पीड़िता बोली- उत्पीड़न के दौरान वीडियो भी बनाया

टीवी जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जाने-माने अभिनेता आशीष कपूर पुलिस की गिरफ्त में हैं। मामला एक रेप मामले से जुड़ा है, जिसके आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि आशीष ने वॉशरूम के अंदर उसका यौन शोषण किया। घटना दिल्ली की एक हाउस पार्टी की बताई जा रही है। आशीष उस महिला से इंस्टाग्राम पर मिले थे। आइए पूरा मामला जानते हैं।

शिकंजा पुणे में हुई आशीष की गिरफ्तारी महिला ने आरोप लगाया है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में एक हाउस पार्टी के दौरान आशीष ने शौचालय के अंदर उसका यौन उत्पीड़न किया। DCP राजा बंथिया ने गिरफ्तारी की पुष्टि कर कहा कि आशीष को बुधवार को पुणे में हिरासत में लिया गया। जांचकर्ताओं के अनुसार मामला दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम दिल्ली से गोवा और फिर पुणे तक आशीष का पीछा करती रहीं, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

आरोप आरोपियों ने महिला का वीडियो भी बनाया पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच जारी है और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों को दुष्कर्म के आरोपों से बदल दिया जाएगा। महिला ने आरोप लगाया कि दुष्कर्म की इस वारदात का वीडियो भी बनाया गया, लेकिन पुलिस को अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला। पीड़िता का आरोप है कि शौचालय से बाहर निकलने पर आशीष के दोस्त की पत्नी ने उसकी पिटाई भी की।

मुलाकात अभिनेता की इंस्टाग्राम पर हुई थी महिला से मुलाकात पुलिस के मुताबिक, आशीष की महिला से इंस्टाग्राम पर मुलाकात हुई थी। बाद में उसने उसे अपने एक दोस्त के घर पार्टी में बुलाया, जहां इस घटना को अंजाम दिया गया। 11 अगस्त को आशीष, उसके दोस्त, उसकी पत्नी और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। 18 अगस्त को महिला ने एक और बयान दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि और उसके दोस्त ने उसके साथ रेप किया और महिला ने उसे मारा भी।

जांच CCTV फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान कुछ दिनों बाद 21 अगस्त को अशीष के दोस्त और उसकी पत्नी को अग्रिम जमानत दे दी गई। शिकायतकर्ता सुनवाई में उपस्थित हुई, लेकिन उसने अपने बयानों में कपूर के दोस्त का नाम नहीं लिया। CCTV फुटेज और गवाहों के बयानों से पता चलता है कि आशीष और महिला एक साथ शौचालय में दाखिल हुए। जब ​​वो बाहर नहीं आए तो मेहमानों ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। उनका झगड़ा हुआ। इसी दौरान दोस्त की पत्नी ने पीड़िता को मारा।