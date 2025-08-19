अमेरिका ने रद्द किए 6,000 वीजा, भारतीय ट्रक ड्राइवर का नाम क्यों आ रहा सामने?

अमेरिका में अवैध आव्रजन को लेकर फिर सख्ती शुरू हो गई है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने 6,000 से ज्यादा वीजा रद्द कर दिए हैं। दरअसल, हाल ही में फ्लोरिडा में एक अवैध अप्रवासी ट्रक चालक ने गलत यूटर्न ले लिया था। इससे एक मिनीवैन ट्रक से टकरा गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद अमेरिका में अवैध अप्रवासियों को निकालने को लेकर फिर बहस शुरू हो गई है।

वीजा किन लोगों के वीजा रद्द किए गए? रिपोर्ट के मुताबिक, रद्द किए गए 4,000 लोगों के वीजा कानून तोड़ने के चलते रद्द किए गए। इनमें से ज्यादातर वीजाधारकों पर हमले करने के आरोप थे। वहीं, शराब और नशीली दवाओं के नशे में गाड़ी चलाना और चोरी जैसे अपराधों में शामिल लोगों के भी वीजा रद्द किए गए। विदेश विभाग ने 200-300 वीजा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकवादी संगठनों से संबंध होने के आरोपों में रद्द किए।

फिलिस्तीन फिलिस्तीन का समर्थन करने पर भी रद्द हुए वीजा डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने वाले कुछ छात्रों का भी वीजा रद्द कर दिया है। सरकार ने कहा कि छात्र वीजा और ग्रीन कार्ड धारकों को फिलिस्तीनियों के समर्थन और गाजा युद्ध में इजरायल की आलोचना करने के कारण निर्वासित किया जा सकता है। सरकार ने इन छात्रों की गतिविधियों को अमेरिकी विदेश नीति के लिए खतरा बताते हुए उन पर हमास समर्थक और यहूदी विरोधी होने का आरोप लगाया है।

भारतीय ड्राइवर भारतीय ट्रक ड्राइवर को लेकर क्या है विवाद? दरअसल, वीजा रद्द करने की कार्यवाही भारतीय अवैध प्रवासी ट्रक ड्राइवर द्वारा लापरवाहीपूर्वक घटना को अंजाम देने के बाद हुई है। इस ड्राइवर का नाम हरजिंदर सिंह है और DHS का कहना है कि ये अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहा था। 12 अगस्त को हरजिंदर ने सेंट लूसी काउंटी में अवैध रूप से यू-टर्न लेने की कोशिश की। इस वजह से पीछे से आ रही एक मिनीवैन ट्रक में घुस गई और 3 लोगों की मौत हो गई।

विवाद अवैध ट्रक ड्राइवर को लेकर भिड़े DHS और कैलिफोर्निया गवर्नर इस घटना ने अमेरिकी प्रशासन और डेमोक्रेटिक नेताओं के बीच विवाद खड़ा कर दिया है। घटना के बाद DHS ने कहा, 'कैलिफोर्निया के गवर्नर द्वारा अमेरिकी जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बंद करने से पहले और कितने निर्दोष लोगों को मरना होगा?' वहीं, व्हाइट हाउस ने कहा, "अवैध विदेशी एक भारतीय है, जिसे कैलिफोर्निया द्वारा वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया गया था।" गवर्नर गेविन न्यूजम ने कहा कि हरजिंदर ट्रंप के कार्यकाल में ही अमेरिका में घुसा था।