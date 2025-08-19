डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को फोन कर रखा जेलेंस्की के साथ बैठक का प्रस्ताव, जानिए योजना 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते के तहत पूर्ण युद्ध विराम कराने के प्रयास तेज कर दिए हैं। सोमवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक और व्हाइट हाउस में यूरोपीय नेताओं के साथ सामूहिक बैठक के बाद उन्होंने तत्काल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन कर दिया। इस दौरान उन्होंने पुतिन से जेलेंस्की के साथ आमने-सामने की बैठक करने का प्रस्ताव रख दिया, जिस पर उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।

खुलासा ट्रंप ने खुद किया पुतिन से बात करने का खुलासा ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पुतिन से फोन पर बात किए जाने का खुलासा किया। उन्होंने लिखा, 'जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक के बाद मैंने राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया और उन्हें जेलेंस्की के साथ आमने-सामने की बैठक करने का प्रस्ताव रख दिया।' उन्होंने लिखा, 'पुतिन ने प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाया है। ऐसे में मैने राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की के बीच एक निश्चित स्थान पर बैठक की तैयारियां शुरू कर दी है।'

योजना पुतिन-जेलेंस्की की बैठक के बाद होगी त्रिपक्षीय बैठक ट्रंप ने आगे लिखा, 'रूसी राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की के बाद हम एक त्रिपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें दोनों राष्ट्रपति और मैं शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ रूस और यूक्रेन के साथ मिलकर व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। यह लगभग 4 वर्षों से चल रहे युद्ध के लिए एक बहुत अच्छा कदम है।' उन्होंने लिखा, 'त्रिपक्षीय बैठक होने के बाद रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त होने की उचित संभावना रहेगी।'

चर्चा ट्रंप और पुतिन के बीच 40 मिनट तक हुई बातचीत क्रेमलिन ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने अलास्का शिखर सम्मेलन के दौरान आतिथ्य और प्रगति के लिए ट्रंप को धन्यवाद भी दिया है। रूसी समाचार एजेंसियों के अनुसार, क्रेमलिन के एक सहयोगी ने पुष्टि की कि दोनों नेताओं के बीच 40 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडलों के बीच सीधी बातचीत जारी रखने का समर्थन किया। उन्होंने यूक्रेन संकट और अन्य गंभीर वैश्विक मुद्दों पर निकट संपर्क बनाए रखने पर भी सहमति जताई है।

गारंटी यूक्रेन ने की सुरक्षा की गारंटी की मांग ट्रंप के साथ शांति समझौते को लेकर हुई बैठक में जेलेंस्की ने सुरक्षा की गारंटी पर कहा कि यूक्रेन को सबसे पहले एक मजबूत सेना चाहिए, जिसमें हथियार, लोग, प्रशिक्षण और खुफिया जानकारी शामिल हो। उन्होंने आगे कहा कि यह सब बड़े देशों जैसे अमेरिका और अन्य सहयोगियों पर निर्भर करेगा। वहीं ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर अमेरिका और उसके NATO सहयोगियों के बीच चर्चा जारी है। वह यूक्रेन को बहुत अच्छी सुरक्षा देंगे।