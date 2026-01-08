अमेरिका: मिनियापोलिस में आव्रजन एजेंट ने कार सवार महिला को गोली मारी, ट्रंप का आया बयान

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आव्रजन अधिकारियों को दी गई छूट का गलत असर दिख रहा है। बुधवार को मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर में एक एजेंट ने कार सवार महिला को गोली मार दी। मृतक महिला रेनी गुड (37) हैं, जो 3 बच्चों की मां थीं। संघीय अधिकारियों ने गोलीबारी को आत्मरक्षा का कार्य बताया है, जबकि शहर के मेयर ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का भी बयान आया है।

घटना क्या है पूरा मामला? CNN ने बताया कि शहर में आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) एजेंट सड़क पर खड़ी एक काली रंग की कार के पास जाते हैं। इस दौरान एजेंट कार चालक से दरवाजा खोलने को कहता है। हालांकि, दरवाजा तो नहीं खुलता, लेकिन कार आगे बढ़ जाती है। तभी वहां मौजूद दूसरा आव्रजन एजेंट अपनी बंदूक निकालकर 2 गोलियां चलाता है, जिसमें कार चालक की मौत हो गई। कार से एजेंट को टक्कर मारने की बात की पुष्ट नहीं हुई।

बयान ट्रंप ने ICE एजेंट का बचाव किया, महिला को उपद्रवी बताया राष्ट्रपति ट्रंप ने घटना का वीडियो ट्रुथ पर साझा कर लिखा, 'मैंने मिनियापोलिस में हुई घटना की क्लिप देखी। यह देखना बहुत बुरा है। जो महिला चिल्ला रही थी, वह साफ़तौर पर एक प्रोफ़ेशनल आंदोलनकारी थी। कार चला रही महिला बहुत बदतमीज थी, रुकावट डाल रही थी और विरोध कर रही थी, जिसने फिर हिंसक, जानबूझकर और बुरी तरह से ICE अधिकारी को कुचल दिया। ऐसा लगता है कि आत्मरक्षा में उसे गोली मार दी।'

Advertisement

जांच ट्रंप ने वामपंथियों को बताया कारण ट्रंप ने आगे लिखा, 'स्थिति की जांच की जा रही है, लेकिन ये घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि कट्टरपंथी वाम हमारे कानून प्रवर्तन अधिकारी और ICE एजेंट्स को रोज़ाना धमका रहे हैं, हमला कर रहे हैं और उन्हें लक्षित कर रहे हैं। वे बस अमेरिका को सुरक्षित बनाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस कट्टरपंथी वाम हिंसा आंदोलन और नफरत से अपने अधिकारियों के साथ खड़े होकर उनकी रक्षा करनी होगी!'

Advertisement

विरोध घटना का हो रहा विरोध घटना को लेकर मिनियापोलिस में विरोध शुरू हो गया है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि महिला अधिकारी को कुचलना चाहती थी। उन्होंने कहा कि ICE एजेंट शहर में अराजकता फैला रहे हैं और उनकी मांग है कि वे तुरंत शहर और राज्य छोड़ दें। उन्होंने प्रवासियों और शरणार्थियों के साथ खड़े होने की बात कही है।