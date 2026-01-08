व्हाट्सऐप पर AI से स्टिकर बनाना है आसान, यहां जानिए तरीका 

इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स को जोड़ रही है। कंपनी ने हाल ही में यूजर्स के लिए AI स्टिकर फीचर को शुरू किया है, जिसके तहत यूजर्स आसानी से AI का उपयोग करके स्टिकर बना सकते हैं। इससे दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत को और मजेदार बनाने का नया तरीका मिला है। अब व्हाट्सऐप सिर्फ टेक्स्ट नहीं, बल्कि बातचीत का एडवांस प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है।

फीचर AI स्टिकर फीचर कैसे करता है काम? व्हाट्सऐप का AI स्टिकर फीचर बेहद आसान तरीके से काम करता है। इसमें यूजर को बस अपने मन का छोटा सा डिस्क्रिप्शन टाइप करना होता है। इसके बाद व्हाट्सऐप उसी आइडिया के आधार पर कई स्टिकर ऑप्शन अपने आप बना देता है। त्योहार की शुभकामना, मजेदार रिएक्शन या ग्रुप चैट के लिए कोई अलग स्टाइल का स्टिकर तुरंत तैयार हो जाता है। इसमें किसी थर्ड पार्टी ऐप, डाउनलोड या डिजाइनिंग स्किल की जरूरत नहीं होती है।

तरीका व्हाट्सऐप पर AI स्टिकर बनाने का तरीका AI स्टिकर बनाने के लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि व्हाट्सऐप ऐप लेटेस्ट वर्जन में अपडेट हो। इसके बाद किसी भी चैट को खोलें और मैसेज बॉक्स के पास मौजूद इमोजी आइकन पर टैप करें। अब स्टिकर टैब में जाएं और AI स्टिकर के लिए क्रिएट या प्लस ऑप्शन चुनें। यहां 'हैप्पी न्यू ईयर' या 'क्यूट बिल्ली' जैसा प्रॉम्प्ट लिखें, जिससे कुछ सेकंड में व्हाट्सऐप स्टिकर ऑप्शन दिखा देगा।

